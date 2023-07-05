Yanık Ülke isimli televizyon dizisi projesinin yeni sezonda Fox TV ekranlarında izleyici grubu ile konuşacağı biliniyor. Kısa süre içerisinde seyirci karşısına çıkacak olan söz konusu dizi projesi adeta gün sayıyor ve hazırlıklarını en iyi şekilde tamamlamaya çalışıyor. Dizi projesi için oyuncuların belirlenmesi sürecinin devam ettiği öğrenildi ve dizi projesinin hazırlıklarının yapıldığı açıklandı.

Sizler için haberimizin devamında Fox TV ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşacak olan Yanık Ülke isimli televizyon dizisi projesi hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan proje için oyuncuların belirlenme süreci devam ederken başrolde yer alan isimler de dikkat çekti. Medyaya yansıyan bilgilere göre kadronun tamamlanma aşamasına geldiği açıklandı ve projenin Süreç Film imzası taşıyacağı bilgisine ulaşıldı. Başrollerde Serkan Çayoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunması da diziyi ön plana çıkaran bir nokta oldu.

Dizide diğer taraftan Nazlı Bulum ile Sanem Babi gibi isimler de performans sergileyecek. Ayrıca dizide çocuk oyuncu olarak Çınar Yükçeker rol alacak ve izleyici ile buluşacak. Fatma yansıyan bilgileri göre oyuncu kadrosunun tamamlanma aşamasında olduğu yönünde bilgilere ulaşıldı. Çocuk oyuncu Çınar Yükçeker daha önce Ateş Kuşları isimli televizyon dizisi projesinde de yer almış ve dram dizisinde başarı ile performans sergilemişti. Bu dizide Yakup karakterine hayat veren çocuk oyuncu artık Yanık Ülke dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Mehmet Aykaç ise Yanık Ülke dizisinde Savaş karakterine hayat verecek ve FOX TV'de yeni sezonda avukat karakterini canlandıracak. Hayranları karşısına yeni dizi olan Yanık Ülke ile çıkacak olan Mehmet Aykaç yeni proje haberiyle hayranlarının dikkatini çekti. ekibin Temmuz ayının 3. haftası itibariyle provalar için bir araya geleceği açıklandı.