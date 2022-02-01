Yalnız Kurt Tekrar Bölümleri ile Fırtınalar Estirdi

ATV ekranlarında tekrar bölümlerini sevenleri ile oluşturan Yalnız Kurt isimli televizyon dizisi projesi elde ettiği reyting oranları ile çok iyi sonuçlar almayı başardı. Proje Cuma akşamının adeta yeni yıldızı haline gelirken tekrar bölümleri ile elde etmiş oldu bu başarı da dikkat çekici olarak değerlendirildi. Geçtiğimiz hafta Cuma gününde ilk kez ekranlarda yer bulan Yalnız Kurt, daha ilk bölümünün yayınlanması ile birlikte dikkat çekici sonuçlara ulaştı.

Yapımcılığını ünlü isim Osman Sınav'ın gerçekleştirdiği Yalnız Kurt isimli proje tekrardan izleyici kitlesini kendisine bağladı ve tekrar bölümlerini ekranlara taşımasına rağmen büyük bir ilgi ile karşılandı. Merak uyandırıcı sahneleri ve aksiyon dolu bölümleri ile dizi hayranlarının ilgisini çeken proje, ATV ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Başrollerinde Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Murah Han, ve Damla Colbay'ın yer aldığı sevilen Yalnız Kurt'ta Türkiye'yi bölmek isteyen dış mihraklara odaklanılıyor. Gizemli kahramanlar onlara karşı mücadele ederken ilgi çekici hikaye de ekranlarda gösteriliyor.

Cuma akşamı birinci bölümünü izleyici karşısına çıkan Yalnız Kurt isimli dizi oldukça büyük bir başarı elde etti ve tüm kişiler kategorisinde birinci olmayı başardı. Cuma akşamlarında izleyici karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Kaderimin Oyunu, Kıbrıs Zafere Doğru ve Aziz isimli yapımları da ciddi anlamda sarsan eski dizi, tekrar bölümleri olmasına rağmen ekranlarda fırtınalar estirmeye başardı.

Dizi ilk bölümü ile seyirci kitlesini heyecanın zirvesine taşıdı ve tekrar bölümü yayınlayan Yalnız Kurt çok başarılı sonuçlara ulaştı. Projenin ilk bölümü reyting oranlarında çok iyi bir puan alarak adından söz ettirdi ve elde ettiği başarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Hikayesi ile oldukça merak uyandırıcı olarak değerlendirilen Yalnız Kurt, terör olaylarını alıyor ve aksiyon dolu sahneleriyle dizi hayranlarını kendisine bağlıyor.