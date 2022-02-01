Selahattin Paşalı Evliliğe Çok Yakın

2020 senesinde Netflix'te izleyici karşısına çıkan Aşk 101 isimli gençlik dizisinde Osman isimli karaktere hayat veren Selahattin Paşalı, geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Sevilen dizide sergilediği oyunculuk performansı ile beğeni toplayan ve Osman Demirkan karakteri ile sevenleri ile buluşan Selahattin Paşalı, hayranlarından büyük beğeni kazanmıştı. Bunun yanı sıra geniş kitleler tarafından da tanınan Selahattin Paşalı hakkında farklı bir gelişme öğrenildi ve detaylar merak konusu oldu.

2 senedir Lara Tümer ile birlikte olan ünlü oyuncu Selahattin Paşalı sosyal medya hesabını da sıklıkla kullanıyor ve sevgilisi ile çekildiği aşk dolu fotoğraflarını takipçilerine beğenisine sunuyor. Çift hakkında edinilen en son bilgilere göre ise bu aşkın meyvesinin birkaç ay sonra dünyaya geleceği öğrenildi. Yetenekli oyuncu Selahattin Paşalı’nın 2 senedir birlikte olduğu sevgilisi Lara Tümer'in 4 aylık hamile olması sebebi ile çiftin en kısa zaman içerisinde evleneceği de konuşulan konular arasında yer alıyor.

Ünlü oyuncu Budapeşte'de Sanat Yönetimi okumuş ve Craft Atölye’de de oyunculuk eğitimi almıştı. İlk oyunculuk tecrübesini ise 2017 senesinde Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kalp Atışı ismini dizisi ile gerçekleştiren genç isim, rol aldığı çeşitli dizilerde sergilediği performans ile büyük beğeni toplamıştı.

Kalp Atışı sonrasında 2018 senesinde Bir Umut Yeter isimli dizide rol alan, 2019'da ise Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Leke’de rol alan başarılı oyuncu 2020 senesinde ise Halit Ergenç ve Ozan Güven ile beraber oynamıştı. Babil dizisinde hayat verdiği karakter ile dikkat çeken Selahattin Paşalı hakkında son günlerde ise evlilik iddiaları bulunuyor.

Babil isimli sevilen dizi sonrasında son olarak Netflix'in Pera Palas'ta Gece Yarısı isimli projesinde Hazal Kaya ile birlikte başrolü paylaşan yetenekli oyuncu Selahattin Paşalı daha sonra Öykü Karayel ile beraber Martı'nın başrolünde yer aldı ve dikkat çekti. Peki Selahattin Paşalı’nın sevgilisi Lara Tümer kimdir, kaç yaşında, nereli? 4 aylık hamile olduğu konuşulan Tümer, Kanada doğumu ve anaokulu öğretmenidir.