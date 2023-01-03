Yalnız Kurt Final Yaptı Ama Yayında Olan Dizileri Geçiyor

Televizyon kanallarında 2022-2023 sezonu oldukça hızlı bir şekilde devam ederken bazı dizi projeleri seyirci kitlesinden almış olduğu düşük reyting sonuçları ile yayından kaldırılıyor ve yayın hayatını sonlandırıyor. Bunu yanı sıra bazı dizi projelerinin de büyük hedefler ile yayına alındığı biliniyor. Atv'de yayında olan Yalnız Kurt isimli proje ise siyaset ve aksiyon temaları ile izleyici kitlesi ile buluşuyordu. Hasan Denizyaran, Jessica May, Kürşat Alnıaçık ve Cihan Ünal gibi ekran ömrünü 32. bölümü ile beraber tamamlayan dizi projesi yönetmen ve yapımcı Osman Sınav’ın projesi olması sebebiyle büyük beklentiler içeriyordu.

Osman Sınav imzası taşıyan Yalnız Kurt dizisi istenilen başarıyı ortaya koyma noktasında ise başarılı olamamış ve sonunda elde ettiği düşük reyting oranları sebebiyle final yaparak yayın hayatını sonlandırmıştı. Geçtiğimiz sezonda yayınlanmaya başlayan dizi projesi ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyordu. Dizinin 2. sezonda da devam etmesinin talep edilmesi adına dizi projesinde büyük değişiklikler yapılmış ve oyuncu kadrosu yeni isimlerle daha çok güçlendirilerek devam etme kararı almıştı. Fakat reyting oranları ise Yalnız Kurt dizisi için ortalamanın çok altında gelmiş ve dizi projesi final yaparak ekrana ömrünü tamamlamak durumunda kalmıştı.

Söz konusu yapımın elde ettiği reyting oranlarına bakıldığı zaman Yalnız Kurt projesinin gerçekten de sezon sonuna kadar devam etmesi halinde bu durumun Atv kanalı için büyük bir zarar olacağı görülüyor. Diğer taraftan TRT 1 ekranlarında Cuma akşamlarında izleyici karşısına çıkan Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı isimli dizi ise Yalnız Kurt dizisinden çok daha az sonuçlar elde edebiliyor. Barbaros Hayrettin dizisinin 2. bölümü Yalnız Kurt dizisinin final yapmış olduğu 30 Aralık akşamında yayınlanarak izleyici ile buluşmuştu.

O akşam tüm izleyici kategorilerinde Yalnız Kurt isimli televizyon dizisi projesinin Barbaros Hayreddin dizisinin önüne geçtiği görüldü ve bu durum ilgi çekici olarak değerlendirildi. TRT 1 yayın hayatına aldığı diziye çok büyük bütçeler harcamış ve diziyi büyük iddialar ile yayına hazırlamıştı. Ancak istenilen durum reyting oranlarında gerçekleşmedi ve başrolde bulunan Tolgahan Sayışman’ın hayranları da meydana gelen bu durum sebebiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Dizinin yaşadığı bu durum sonrasında Yalnız Kurt isimli projenin final yapması ise garip bir anın yaşanmasına sebep oldu. Düşük reytingler alması ve zarar etmesi sebebi ile Yalnız Kurt dizisi yayından kaldırılmıştı.

Türk tarihinin çok önemli bir kişiliğini anlatan, çok güçlü bir oyuncu kadrosundan oluşan ve büyük tanıtım ile bütçeleri ile ismini duyurmaya devam eden Barbaros Hayreddin Paşa dizisi final yaparak yayın hayatını sonlandıran Yalnız Kurt dizisinden bile daha düşük reyting oranları alarak yayın hayatına devam ediyor ve bu durumda bir sorun olduğu görülüyor. İlerleyen bölümlerde dizinin elde ettiği sonuçların daha da düşmesi durumunda hiç kimsenin şaşırmayacağı tahmin ediliyor.