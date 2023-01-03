Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu'ndan Neden Ayrıldığını Açıkladı! Dizi Ayrıntısı Dikkat Çekti

Genç oyuncu Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi ile beraber 2022-2023 sezonunun en önemli çıkışlarından birine imza atmıştı. Ünlü isim hakkında hem sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılmış ve ünlü oyuncu basında da sıklıkla adından söz ettirmişti. Afra Saraçoğlu sıklıkla basında yer alan isimler arasında yer alırken ünlü oyuncunun özel hayatı da merak ediliyordu. Bir süredir gündemde güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ile kendisi gibi oyuncu olan ve 4 yıldır birlikte yaşadığı Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık kararı aldığı söyleniyordu.

Sezonun en iyi çıkışını gerçekleştiren Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesinde Afra Saraçoğlu yapımın başrol kadın oyuncusu olarak performans sergiliyor ve ünlü oyuncu için bu kadar önemli bir dönemde işi haricinde farklı bir konu ile yer almak çok olumlu bir durum olarak değerlendirilmiyor. Bunun yanı sıra kanalın yıllarca devam eden dizi başarısızlıkları ardından Yalı Çapkını isimli yapım ile yaşadığı muhteşem yükselişin zarar görmesi de istenmeyen bir durum olarak görülüyor.

Oldukça hassas olan bu ortamda ikisinin iki başrol oyuncusu olan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu hakkında bazı dedikodular konuşulmuş ve bu durum seyirci kitlesinin canını sıkmıştı. Mert Ramazan Demir ile partneri Afra Saraçoğlu'nun samimi oldukları bir anda Mert Yazıcıoğlu'nun arkadaşı olan Kubilay Aka'ın Afra Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir'e tepki göstermesi ve daha sonra çiftin ayrılık kararı alması gündemin en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu oyunculuk mesleğinde çok önemli bir yerde bulunuyor ve Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Çok önemli bir dizide yer alan başarılı oyuncu 4 senedir aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile ayrılık karar alması ve daha sonra yapılacak olan dedikoduların dizi projesine zarar vermemesi için önemli bir çıkış yaparak adından söz ettirdi. Olağandan daha hızlı bir şekilde ve nazik bir biçimde ayrılık kararını duyuran ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ilişkisi hakkında yapılan haberlerin gündemden düşmesini amaçladı. Bunun yanı sıra ünlü isim Afra Saraçoğlu televizyon ekranlarında rol alarak performans sergilediği yapım hakkında dizi projesinin zarar görmemesi için de hızlı bir şekilde hareket ederek yapmış olduğu açıklamasıyla adından söz ettirdi.

Ayrılık açıklamasında bulunan genç oyuncu Afra Saraçoğlu basında birkaç gündür Mert Yazıcıoğlu ve kendisi hakkında çıkan haberlerin gerçeği kesinlikle yansıtmadığını belirtti. Erkek arkadaşı Mert Yazıcıoğlu ile 4 sene süren çok mutlu bir ilişki yaşadıklarını ifade eden ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu sürdürdükleri bu ilişkinin almış oldukları ortak bir karar ile saygı ve sevgi çerçevesinde sonlandığı açıklandı. Ünlü oyuncu Yazıcıoğlu ile dostluklarının devam ettiğini belirtirken hiçbir üçüncü kişinin bu kararda etkili olmadığı yönünde de ifadeler kullanıldı. Herkesten özel hayatlarının mahremiyetine hassasiyet göstermelerini rica ettiğini belirten ünlü isim Afra Saraçoğlu hassas bir süreç geçirdiklerini belirtti ve yapmış olduğu açıklamayı “Sevgiyle kalın.” şeklinde ifadeler kullanarak tamamladı.