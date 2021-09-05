Yalnız Kurt Dizisi Konusu ve Oyuncuları! Yalnız Kurt Ne Zaman Başlayacak?

Başarılı yapımcı ve yönetmen Osman Sınav, bugüne kadar imza attığı projeler ile her zaman dikkatleri üzerinde toplamış ve adından söz ettirmiştir. Deli Yürek, Süper Baba ve Kurtlar Vadisi ardından izleyici kitlesi, ünlü yönetmen Osman Sınav'ın her projesini ilgi ile karşılamış ve beğeni dolu yorumlarda bulunmuştur. Bu kez Osman Sınav'ın yeni bir dizi ile döneceği bilgisine ulaşıldı ve başarılı yapımcı ve yönetmenin hayranları Yalnız Kurt ismi verilecek olan proje hakkında detaylı bir araştırma yapmaya başladı. Peki Osman Sınav'ın Yalnız Kurt isimli dizisi ile ilgili aldığı büyük risk nedir? İşte Osman Sınav'ın hayranlarının merak ve heyecan içerisinde beklediği konu hakkında merak edilenler...

Osman Sınav, bir süre önce Sen Anlat Karadeniz dizisi ile kendisini göstermiş ve büyük başarılara imza atmıştı. Sen Anlat Karadeniz isimleri büyük ses getiren proje sonrasında Gel Dese Aşk projesinde ise beklenen başarıyı elde edemeyen yapımcı, bu kez yeni bir dizi için çalışmalar yapmaya başladı. Projenin isminin Yalnız Kurt olacağı bilgisine ulaşılırken dizide rol alacak olan oyuncuların kim olduğu da merak edildi.

Ünlü yapımcı ve yönetmen Osman Sınav, üzerinde çalıştığı Yalnız Kurt isimli televizyon dizisi projesi için oyuncu araştırmasına başladı ve yüzlerce isim arasından Hasan Denizyaran’ı seçerek dikkat çekti. Başrol olarak seçilen oyuncunun büyük bir risk taşıdığı hakkında yorumlar gerçekleşti ve yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu.

Projenin Alpay Kurtoğlu karakteri üzerine kurulacağı bilgisine ulaşılırken aksiyon türünde ekrana gelecek olan dizi daha yayın hayatına başlamadan ilgi çekmeyi başardı. Osman Sınav aksiyon dizilerinin ustası olarak tanınırken ünlü yönetmenin sevenleri ise dizinin büyük başarılara imza atacağını düşünüyor. Hasan Denizyaran ise 2017 senesinde 4N1K projesi ile dikkat çekmiş ve Elif isimli projede de Akın karakterine hayat vermiştir. Daha sonra Afili Aşk ve İşte Bu Benim Masalım isimli dizilerde rol alan Denizyaran, bu kez Yalnız Kurt isimli projede bulunacak.