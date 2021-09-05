Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacaklara, 15000 TL düşük faizli ödenmeye başladı

Ziraat Bankası yeni bir kampanya başlattı. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere 15 bin TL'ye kadar düşük faiz oranları ile kredi vermeye başladı. Sizler de eğer ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız 15 bin TL'ye kadar düşük faizli olarak Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka müşterilerine özel olarak hazırlamış olduğu bu Kredi kampanyasına 36 ay vadeye kadar ve dileyen müşterilerine de ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapma imkanı sunmaktadır.

Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 15 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler belirli şartlara uygunsa bankanın mobil uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilir. Onaylanan kredilerinde hemen aynı gün içerisinde kendi hesaplarına atabilirler. Bu kampanya sadece bankada hesabı olan veya bankadan maaş alan müşteriler için geçerli bir kampanya. Ziraat Bankası hesabınız üzerinden banka internet bankacılığı şifresi alarak Kredi başvurunuzu Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası şubelerinden başvuru yapılıyor...

İnternet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapamayan müşteriler Ziraat Bankası şubelerine giderek hızlı bir şekilde Kredi başvurularında bulunabiliyorlar. Ziraat Bankası şubelerine giderken kimliğinizi ve gelir belgenizi yanınızda götürerek sizlere hemen Kredi sonucunu verecek ve onaylanan Kredi de hemen hesabınıza aktarabileceksiniz. Özellikle sigortalı olarak işyerinde çalışıyorsanız 6 aylık sigorta geçmişinizin olması gerekmektedir.

Kredi başvuru şartları nelerdir?

Ziraat Bankası üzerinden 15 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler banka kredi şartlarına uygun olması durumunda kredi onayı alacağını haberimizin başında söylemiştik. Banka kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişilere ve sigortalı olarak çalışan kişilere Kredi onay veriyor. Emeklilerde ise emekli maaşlarını kendi bankasından almalarını şart koşuyor. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan müşteriler 15.000 TL ve üzerinde de kredi kampanyasına katılabiliyorlar. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler bankadan tüketici kredisi desteği ile hızlı bir şekilde başvurularını yapabilecekler. 1.59 faiz oranları ile kredi kullanabilirsiniz.