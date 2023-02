Yalı Çapkını’nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in Asıl Sevgilisi Bakın Kimmiş

Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda rol alan başrollerin aşk hayatları sık sık magazin gündemine bomba gibi düşüyordu. Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını ile yıldızı parlayan ve son olarak Şahmaran dizisindeki Serenay Sarıkaya ile olan sahneleriyle dikkatleri üstüne çeken Mert Ramazan Demir’in adı da Yalı Çapkını dizisinin güzel başrolü Afra Saraçoğlu ile anılıyordu. Hatta Afra Saraçoğlu’nun birlikte olduğu Mert Yazıcıoğlu’nu Mert Ramazan Demir ile aldattığı konuşuluyordu.

Şahmaran ve Yalı Çapkını dizilerinde gösterdiği performansla ve yakışıklılığı ile kendisinden sık sık söz ettiren Mert Ramazan Demir’in aşk hayatı hayranları ve magazinciler tarafından yakın markaja alındı. Afra Saraçoğlu aldatma iddialarını yalanlasa da ikilinin arkadaşlık ilişkisi hala yanlış anlaşılmalara sebep oluyordu. Şimdi de Mert Ramazan Demir’in sevgilisi ile ilgili bir iddia sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Magazincilerin ve sosyal medyadaki kullanıcıların iddiasına göre Mert Ramazan Demir’in sosyal medya fenomeni Ayşe Fatma Aslanpay ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Çoğu kişi Ayşe Fatma Aslanpay’ın kim olduğunu merak etti ve araştırmaya başladı.

AYŞE ASLANPAY KİMDİR?

Ayşe Aslanpay’ın kim olduğu ile ilgili detaylı bilgi ne yazık ki internette bulunmuyor. Yalnızca sosyal medya influencerı olduğu ve Aşk-ı Memnu dizisinin Bülent’i ve Survivor’ın yıldızlarından biri olan Batuhan Karacakaya ile bir zamanlar aşk yaşadığı biliniyor. Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan bu çift ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı. Sarışın güzel Ayşe Aslanpay'ın adı şimdi de Yalı Çapkını'nın başrolü olan Mert Ramazan Demir ile anılıyor. Henüz 3 haftalık bir ilişki olduğu iddia ediliyor ve hem henüz flört aşamasında oldukları için hem magazine malzeme vermemek için Instagram üzerinden takipleşmedikleri söyleniyor. İlşkilerini gözlerden uzak yaşayan bu çiftin görüntüleri magazinciler tarafından yakalanmaya çalışıyor.

Afra Saraçoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ile uzun senelerdir dost olduklarını, ve aşk gibi bir durumun söz konusu dahi olmadığını söylemişti. Bu açıklama ikiliyi yakıştıran kişileri üzdü ve Ayşe Aslanpay Mert Ramazan Demir’e yakıştırılmadı. Bazı kişiler de Ayşe Aslanpay’ın Afra Saraçoğlu’ndan daha güzel olduğunu söyledi.

MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR?

Mert Ramazan Demir, 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Mert Ramazan Demir'in boyu 178 cm, kilosu 73 kg ve burcu Yay'dır. Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio'da eğitim aldı. İlk beyazperde filmi "I Am You" da Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile birlikte başrol oynadı. Filmin yönetmenliğini Sonia Nassery Cole yaptı. 2020 yılında yayınlanan "Çıplak" isimli mini dizide de başrol oynadı. Bu mini dizi de Can Evrenol tarafından yönetildi. FOX'ta yayınlanan "Öğretmen" dizisinde de rol aldı ve bu diziyle dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca Netflix'te yayınlanan Ufo filminde de seyircileri büyüledi. Şu anda "Yalı Çapkını" dizisinde Ferit rolü ile izleyicilerle buluşuyor ve Şahmaran dizisinde Serenay Sarıkaya ile birlikte rol alıyor.