Emeklilere nakit ödeme haberi! Kimlik numarası ilk rakamı 1-2-3-4-5-6 olanlar bugün başladı!

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru gerçekleştirecek, ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, nakit ihtiyacı olan tüm emeklilere uygun faizlerle ödemeler verilecektir. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, kimlik numarası üzerinden sorgulama yaparak, özel bankalar üzerinden kredi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank gibi kamu bankaları haricinde özel bankalar üzerinden de gerçekleştirilecek olan bu kampanyalarda bugün itibariyle başlayan ve şubat ayı sonuna kadar devam edecek olan kampanyalardan faydalanacak olan emeklilerin maaş müşterisi olması isteniyor.

NAKİT BAŞVURUSU

Nakit başvurusu yapmak isteyen tüm emeklilere ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, başvuru şartlarına uygun olarak ihtiyaç kredisi ödemeleri de hızlı bir şekilde kamu bankaları üzerinden ve özel bankadan üzerimden alabilir. Hangi banka üzerinden emekli maaş alıyorsanız o bankanın internet bankacılığı şifresiyle birlikte mobil uygulamasına giriş yaparak buradan 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz 36 ay vadeli, Emekli Kredisi kullanabilirsiniz.

Emekli kredisi adı altında verilecek olan 50000 TL'ye kadar kredilerde 36 ay vadeli işlem yapılarak sizlere hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara işlem yapacak olan Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası da kendi banka şubeleri üzerinden yapılan işlemler ile birlikte düşük faizli kredi başvurusunu, mobil uygulama üzerinden vermektedir. Mobil uygulamalar üzerinden verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyasında kredi ödemelerini gerçekleştirerek nakit kullanacak olan kişileri hemen aynı gün içinde ödemeler hızlı bir şekilde verilecektir. 5 dakika içerisinde sonuç alabileceğiniz bu kampanyalarda, sizlerde işlemlerinizi, emekli maaş almış olduğunuz marka üzerinden yaparsanız daha düşük faizli kredi alırsınız.