Star TV'nin popüler olmayı başaran dizisi Yalı Çapkını'nda kılıçlar çekildi. Seyran rolündeki Afra Saraçoğlu'nun diziyi bırakacağı iddiası ise bardağı taşıran son damla oldu. Peş peşe ortaya atılan iddialar güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun projeye veda edeceği yönünde oldu.

Yalı Çapkını'ndaki bu ayrılık rüzgarı tersine çevirir! Seyirciyi çılgına çevirecek hareket bardağı taşıracak. Cuma günlerinin en popüleri dizisi olmayı başaran Yalı Çapkını'nda ortalık karman çorman oldu. Kazım'ın yaptıkları karşısında cezalandırılması izleyiciyi rahatlattı. Öte yandan milyonlarca kişi bir iddia ile sarsıldı. İddianın sahibi güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun diziye veda edeceğini ve senaryo gereği öleceğini söyledi. Bu iddia ise seyirciyi isyan ettirdi.

KAZIM KENDİ KUYUSUNU KAZIYOR

Yalı Çapkını'nda ortalık karıştı. Kazım'ın yaptığı hareketler sonunu adım adım hazırlarken olayların bir anda tersine döndü.

AFRA SARAÇOĞLU İÇİN VEDA İDDİASI!

Seyran'ı oynayan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun diziyi bırakacağı iddiası ise izleyiciyi dumur eden son gelişme oldu.

ORTALIK KARIŞTI

Ortaya atılan iddialar güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun projeye veda edeceğini söylüyor.

ÖLEREK VEDA EDECEK

İddianın gerçek sahibi güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun diziye veda edeceğini ve senaryo gereği öleceğini açıkladı.

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