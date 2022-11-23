EYT için müjde bugün geldi! EYT'de ara formül ile kısmi çalışma detayları vatandaşlara zil takıp oynattı!

EYT'de ara formül ile kısmi çalışma detayları vatandaşlara zil takıp oynattı! EYT için müjde bugün geldi! Eğer emeklilik için gerekli prim günün ve çalışma süresini doldurduysanız ve emeklilik yaşınızın gelmesini bekliyorsanız bu haber sizi oldukça sevindirecektir. Çünkü sosyal medyada çıkan haberlere göre yaşlarının dolmasını bekleyen kimseler içinde bir çözüm hazırlanıyor. Bu sayede yaşı dolmayan kimseler 2 ya da 3 sene önceden emekli olup rahat bir hayata adım atabilirler.

Müjdeli Haberler Gelebilir

Emeklilikte yaşa takılan çalışanlar kendileri için nasıl bir düzenleme yapılacağını oldukça merak ediyorlar. Bu konu hakkında birçok haber bulunduğundan hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu söylemek zor fakat konunun uzmanlarından gelen bilgilere baktığımızda çıkan yasanın bütün mağdurları kapsamayabileceği ama yine de büyük bir kitlenin sorununu çözecek bir kapsama sahip olacağını görüyoruz.

Ayrıca emekli olmak için 56 yaşını bekleyen kimselerin emeklilik süreleri 53 yaşa düşürülebilir.

Kanunun 99 öncesi girişi olan kimseleri kapsayacağı bu tarihten sonra işe giren kimseleri kapsamayacağı söyleniyor. Staj günlerinin başlangıç sayılıp sayılmayacağı ile ilgili bir bilgi ise henüz uzmanlar tarafından doğrulanmış değil.

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