Yalı Çapkını'nda izleyiciyi tarumar edecek gelişme! Apar topar yolları ayrıldı, seyirci karman çorman...

Apar topar yolları ayrıldılar, seyirci karman çorman... Yalı Çapkını'nda izleyiciyi tarumar edecek gelişme! Reyting rekorları kıran dizide 8. bölüm macerası geçen hafta tamamladı. Tüm gerçekleri öğrenen Kazım, Suna ve Seyran'a yaptıklarıyla herkesi şaşırttı. Bomba gelişmelerin yaşandığı dizide ortaya atılan ayrılık iddiası herkesi şaşırtacak.

Yalı Çapkını'nda izleyiciyi tarumar edecek gelişme! Apar topar yolları ayrıldılar, seyirci karman çorman oldu. Kısa sürede milyonlarca izleyici kitlesine sahip olan Yalı Çapkı'nda ortalık karıştı. Kazım gerçekleri öğrenir öğrenmez Suna ve Seyran'a yüklendi. Aile içinde karışıklık giderek artarken milyonlarca izleyici yeni gelişmelere odaklandı. Ortaya atılan son iddialar izleyicinin kafasını karıştıracak. Söz konusu iddiaya göre, Beril Pozam diziye veda eden isim olarak şaşkınlık yaratmayı başaracak.

SON DÖNEME DAMGASINI VURDU

Yalı Çapkını son dönemde Star TV'nin son döneme damgasını vuran başarılı dizilerinden oldu. milyonlarca izleyicinin gönlünde tahtını kurdu.

8 BÖLÜMDE REKOR ÜSTÜNE REKOR...

Reyting rekorları kıran dizide 8. bölüm macerası geçen hafta tamamladı ve reyting sıralamasında birinciliği kaptırmıyor.

SEYRAN VE SUNA'YA BÜYÜK ŞOK

Tüm gerçekleri öğrenen Kazım, Suna ve Seyran'a yaptıklarıyla herkesi şaşırttı. Bomba gelişmelerin yaşandığı dizide ortaya atılan ayrılık iddiası herkesi şaşırtacak.

VEDA EDİYOR

Kulisleri işgal eden iddiaya göre, Beril Pozam diziye veda eden isim olarak herkesin dikkatini çekti.

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