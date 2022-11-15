Almanya en az 4.000 Euro maaşlarla işçi alıyor! İşte kadrolar başvuru şartları

İşte kadrolar başvuru şartları... Almanya en az 4.000 Euro maaşlarla işçi alıyor! Günümüzde birçok genç yurtdışına gidip çok daha refah dolu bir hayat yaşamak istemektedir. Eğer sizlerde yurtdışına gitme hayalleri kuruyorsanız mutlaka Almanya’nın sunduğu iş fırsatlarına bakmanızı tavsiye ederiz. Ülkede hem farklı sektörlerde 1 milyondan fazla işçi açığı olduğu söylenmekte.

Birçok Sektörde Açık Var

Almanya da açık bulunan sektörlere baktığımızda sağlık sektöründe binlerce personel açığı olduğu görülüyor.

Özellikle hemşire, hasta bakıcı, yaşlı bakım personeli ihtiyacını ülkenin hızlıca kapatmak istediği söyleniyor.

Anaokulu döneminde ki çocukların eğitimi için 230 binin üzerinde personel gerektiği bu nedenle ülkenin eğitmen aradığı da sosyal medyada yer alan haberler arasında yer alıyor.

Ülkenin yetişmiş eleman ihtiyacının da fazla olduğu gelen haberler arasında yüzde 3 dolaylarında olan işsizlik oranı nedeniyle yetişmiş eleman ihtiyacı olan sektörlerin uzun süre eleman aradığı söyleniyor.

Bu nedenle bir işte uzmanlaşmış kişilere 4.000 euronun üzerinde maaş teklif edildiği belirtiliyor.

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