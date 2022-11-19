Yalı Çapkını, Yasak Elma ve Yargı Kıyasıya Yarışıyor

Ekranda bulunan dizi projeleri birbirleri ile kıyasıya mücadele veriyor ve her hafta karşı karşıya gelerek reyting oranlarının sonuçları bekleniyor. Dizi projeleri elde ettiği reyting oranları ile merak konusu olurken projelerin aldıkları sonuçlar da dizilerin devam etmesine büyük bir etken olarak yorumlanıyor. Yapımlar kanalların bin bir iddiaları ile ekranlara taşınıyor ve emekler ile ekranlara taşınıyor. Dizi projeleri hakkında gerçekleşen reyting mücadelesinde sosyal medya ise etkiye sahip sosyal medyanın reyting oranlarına etkisi direkt olmasa da bir farkındalık yaratılması açısından bir etki gösteriyor.

Sosyal medya hesaplarından yapılan destekler kimi dizilere karşı güçlü bir şekilde yansıtılıyor ve dizilerin yapılan yorumlar sonrasında elde ettiği reyting oranlarını arttırması bekleniyor. Ancak projenin sosyal medyada aldığı ileti sayısı ve etkileşimi her ne kadar yüksek olsa da bu durum reyting oranlarını tam anlamıyla etkilemiyor. Yine sosyal medya hesaplarında seyirci grubu final yapan kimi dizileri sert bir şekilde eleştiriyor ve yapımcı ile kanalın yanlış karar verdiğini savunuyor. Zaman zaman bu tipte görüşler gündemde yer alırken seyirci grubu sevdikleri dizlerin final yapmasını istemiyor ve bu duruma destek vermiyor.

Dizi projelerinin sosyal medyada ön plana çıkması reyting oranlarına direkt olarak katkı sağlamasa da dizlerin konuşulması açısından pek çok izleyicinin dikkatini çekiyor. Bazı diziler sosyal medyada yer alma konusunda daha etkin olarak rol alıyor ve çeşitli kuruluşlar haftalık olarak tablolar yayınlıyor. Aylık, haftalık ve günlük olarak yapılan ölçümlerde gelen ileti sayıları değerlendiriliyor ve sosyal medya reytingleri de bu şekilde ortaya çıkıyor.

Gerçekleşen son değerlendirmelere göre Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi 7- 14 Kasım tarihlerini kapsayan araştırmalarda diğer dizilerin önüne reyting oranlarında olduğu gibi sosyal medyada da geçti. Dizi projesi sosyal medyada en güçlü rakibi olan Duy Beni dizisiyle arasına bir hayli açtı. Duy Beni dizisi final kararı alması ile seyirci grubuna üzüntüye boğmuştu. Reyting oranlarında proje geride kalsa da sosyal medya hesabından güçlü etkileşimler almaya devam etti.

Duy Beni isimli televizyon dizisi projesi yaz boyunca yayın hayatına başladığı zamandan bu yana elde ettiği izlenme oranları ile sosyal medyada yeni fragmanları ve yeni bölümleri ile konuşuluyor ve trend videoları arasına giriyordu. Diğer taraftan dizinin sosyal medyada elde ettiği bu etkileşim reyting oranlarında görülmedi ve bu durum Duy Beni dizisinde ne yazık ki kurtaramadı. Yine sosyal medyada güçlü bir destek alan dizi olan Tozluyaka ise son hafta yayınlanan tabloda 3. sırada yer alıyor. Yargı ise 7. sırada bulunurken Yasak Elma ise sosyal medyada en çok sevilen dizilerden biri olarak görülüyor. İlerleyen haftalarda yeni dizi olan Kızılcık Şerbeti’nin yaşayacağı gelişmeler ve elde edeceği sosyal medya iletisi de merak konusu oldu.