Milka, çikolata, şekere %30 indirim... Gören çıldıracak! BİM 22 Kasım aktüel kataloğu sizi şımartacak! Milyonlarca kişi salı ve cuma günleri gelecek ürünleri merak ederek araştırmalarının bunun üzerine yoğunlaştırıyor. Gelecek hafta salı günü satışa sunulacak ürünlerin arasında özellikle çocuklara ve gençlere özel çikolata ve şeker ürünlerinin revaçta olduğu görüldü.

BİM 22 Kasım aktüel kataloğu sizi şımartacak. Milka, çikolata, şekere %30 indirim! Gören çıldıracak. BİM Marketler Zinciri milyonlarca kişinin dikkatini cezbedecek bir kataloğ yayınladı. Çikolata, şeker ve çeşitli ürünlerin çektiği kataloğda yüzde 30'a varan indirim avantajı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yeni ürünleri merak edenler için tek tek kapsamlı bir şekilde yazımızın içerisinde detayları veriyoruz. İşte BİM 22 Kasım aktüel kataloğu ürünleri listesi

BİM 22 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

Milka Oreo Sandwich

Bisküvili Sütlü Çikolata

• 92 g

Kent Topitop Music

Karışık Meyve Aromalı Lolipop Şekerleme

• 5x13 g

Oreo

Kremalı Kakaolu Mini Bisküvi

• 100 g

First

Karpuz ve Yeşil Nane Aromalı Sakız

• 2x27 g

Berk

Jumbo Demlik Poşet Çay

• 40x5 g

Mara

At Kuyruğu Bitkisi Şampuanı

• 500 ml

Jucy Meyvelim

Böğürtlen Meyveli İçecek

• 250 ml

Dermokil

Micellar Makyaj Temizleme Suyu

• 400 ml

Naturalove

At Kılı Fırça

• Selülit oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

Dream Air

Bambu Çubuklu Oda Kokusu

• 100 ml

Dream Air

Bambu Çubuklu Oda Kokusu

• 100 ml

Aynalı Kutulu Mini Makyaj Fırçası Seti

• 5'li

Bolero

Şönil Çorap

• Kadın

• 38-40 Numara

Aynalı Kutulu Mini Makyaj Fırçası Seti

• 5'li