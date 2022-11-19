BİM 22 Kasım aktüel kataloğu sizi şımartacak! Milka, çikolata, şekere %30 indirim... Gören çıldıracak!
81 ilde faaliyetlerine ara vermeksizin devam eden BİM Marketler Zinciri sürpriz katalog indirimlerini tek tek sıraladı.
Milka, çikolata, şekere %30 indirim... Gören çıldıracak! BİM 22 Kasım aktüel kataloğu sizi şımartacak! Milyonlarca kişi salı ve cuma günleri gelecek ürünleri merak ederek araştırmalarının bunun üzerine yoğunlaştırıyor. Gelecek hafta salı günü satışa sunulacak ürünlerin arasında özellikle çocuklara ve gençlere özel çikolata ve şeker ürünlerinin revaçta olduğu görüldü.
BİM 22 Kasım aktüel kataloğu sizi şımartacak. Milka, çikolata, şekere %30 indirim! Gören çıldıracak. BİM Marketler Zinciri milyonlarca kişinin dikkatini cezbedecek bir kataloğ yayınladı. Çikolata, şeker ve çeşitli ürünlerin çektiği kataloğda yüzde 30'a varan indirim avantajı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yeni ürünleri merak edenler için tek tek kapsamlı bir şekilde yazımızın içerisinde detayları veriyoruz. İşte BİM 22 Kasım aktüel kataloğu ürünleri listesi
BİM 22 KASIM AKTÜEL KATALOĞU
Milka Oreo Sandwich
Bisküvili Sütlü Çikolata
• 92 g
Kent Topitop Music
Karışık Meyve Aromalı Lolipop Şekerleme
• 5x13 g
Oreo
Kremalı Kakaolu Mini Bisküvi
• 100 g
First
Karpuz ve Yeşil Nane Aromalı Sakız
• 2x27 g
Berk
Jumbo Demlik Poşet Çay
• 40x5 g
Mara
At Kuyruğu Bitkisi Şampuanı
• 500 ml
Jucy Meyvelim
Böğürtlen Meyveli İçecek
• 250 ml
Dermokil
Micellar Makyaj Temizleme Suyu
• 400 ml
Naturalove
At Kılı Fırça
• Selülit oluşumunu engellemeye yardımcı olur.
Dream Air
Bambu Çubuklu Oda Kokusu
• 100 ml
Dream Air
Bambu Çubuklu Oda Kokusu
• 100 ml
Aynalı Kutulu Mini Makyaj Fırçası Seti
• 5'li
Bolero
Şönil Çorap
• Kadın
• 38-40 Numara
Aynalı Kutulu Mini Makyaj Fırçası Seti
• 5'li