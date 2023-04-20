Yalı Çapkını Suna Çaresizlik, Seyran Ve Ferit İse Karar Anı Yaşıyor

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde yer aldığı Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesinin yeni bölümü Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. 21 Nisan cuma akşamında ekranlarda dizi hayranları karşısına çıkacak olan projenin gelişmeleri merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti dizisinin yayın durdurma cezası almasını kendi avantajını çevirmişti. Yeniden birincilik koltuğuna oturan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde herkesi şaşırtacak gelişmeler meydana gelecek. Projenin yine reyting oranlarında çok iyi sonuçlar alarak 1. olması bekleniyor ve yaşanacak olan gelişmeler araştırılıyor.

Söz konusu dizi projesinin yeni bölümü 21 Nisan cuma akşamında ekranlarda yer alacak ve izleyici ile buluşacak. Ferit karakteri Suna'dan öğrendiği bilgiler ardından çılgına dönecek ve Saffet ağaların evini basmaya gidecek. Kazım'ın kızı Seyran'ı yeniden evlendireceğini duyan Ferit öğrendiklerini hazmedemeyecek. Durumu öğrenen Abidin ise onu korumak için Ferit'in peşinden adım atacak. Bu gelişme sonrasında Ferit ile Abidin de barışmış olacak ve Ferit onu yeniden yalıya alacak. Halis ağa ise Ferit'in Saffet ağalara gittiğini duyacak ve soluğu Kazım'ın evinde almaya gidecek.

Zerrin karakteri ise öte yandan Kazım'la görüşme planını uygulamayı sürdürecek. Zerrin yeni bir hamlede bulunacak ve geçmiş zamanlarda Korhanlarla hesaplaşmasını tamamlamamış birini yanına alarak hamleler yapmaya devam edecek.

Saffet Suna ile evlenecek olması sebebiyle çok mutlu olacak ve onunla yakınlaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmayacak. Diğer taraftan Suna ise çok çaresiz kalacak ve Ferit ile Seyran karakterleri için zor bir karar anı gelecek.

Gerçek bir hayat hikayesine dayanan ve Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını dizisinin yapımı OGM Pictures tarafından üstleniyor. Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gibi birbirinden başarılı 3 oyuncunun başrolde yer aldığı dizinin senaryosu ise Mehmet Barış Güngör tarafından kaleme alınıyor.