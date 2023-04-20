Kraliçe Dizisi İçin 2. Sezon Hayal Oldu! Final Mi Yapacak?

Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesine rağmen reyting oranlarında hayal kırıklığına uğratan Kraliçe dizisi düşüş yaşamaya devam ediyor. Her yeni haftada projenin reyting oranları düşerek ilerliyor ve bu durum seyirci grubunu endişeye sürüklüyor. Yayın hayatına başladığı günden bu yana zaten iyi sonuçlar elde edemeyen dizi projesinin oranları daha da aşağılara doğru ilerlerse ortaya çok kötü bir görüntü çıkabilir.

Burcu Özberk ve Gökhan Alkan gibi iki başarılı oyuncunun performansları ilgi çekmişti. Dizinin 5. yeni bölümünde reyting sonuçları ikili oranlarda elde edilmişti. Elde edilen bu sonuçlar ile projenin yayın hayatına devam etmesi ise pek mümkün gözükmedi. Kanal D ekranlarında büyük önem verilerek yayın hayatına başlayan dizi reyting oranlarına takılarak final kararı alabilir. Proje çarşamba akşamlarında reyting yarışına dahil olarak izleyici ile buluşuyor.

Yayın hayatta başladığı günden bu yana 5 bölümünü geride bırakan Kraliçe isimli televizyon dizisi projesi yeni haftada 6. yeni bölümü ile dizi hayranları karşısına çıkacak. Fakat dizi hakkında kötü bir haber öğrenildi ve projenin 5. bölümü ile ilk 10 program arasına bile giremediği açıklandı. Dizi tüm kişiler kategorisinde 11. oldu ve bu durum bazı gerçekleri gözler önüne serdi. Tüm kişiler kategorisinin yanı sıra proje AB grubunda 19 ve ABC1 grubunda ise 14. oldu.

Dizide ortaya çıkan sonuçlara bakıldığı zaman Kraliçe isimli projenin sezon sonunda final yapabileceği konuşuluyor. Gelecek sezonda da dizinin ekranlarda yayın ömrüne devam etmesi ise çok mümkün görünmemekte. Söz konusu dizi projesi 6. yeni bölümünü 26 Nisan Çarşamba akşamında yayınlayacak. Ateş karakterinin başka kadından oğlu olduğu ortaya çıkacak ve proje yeni bölümü ile büyük ses getirecek. Fragmanı yayınlanan dizi hikayede yaşanılan olaylar ile dikkat çekti.