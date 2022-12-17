Yalı Çapkını Sezonun En Yüksek Reyting Oranını Elde Etti! Seyran Ferit’i Havaalanında Öptü

Seyirci grubunun yoğun ilgisini çekmeye devam eden ve Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi dün akşam yayınlanan bölümü ile her 3 kategoride de cuma akşamının en çok izlenen dizisi olarak adından söz ettirdi. 16 Aralık cuma akşamında Star TV'nin başarılı projesi olan Yalı Çapkını isimli yapım 13. bölümünü izleyici karşısına çıkardı ve dizi yeni bölümüyle hem ABC1, hem total hem de AB kategorilerinde günü 1. olarak tamamladı. Bu şekilde 16 Aralık 2022 tarihinde cuma akşamın en çok izlenen dizisi olan Yalı Çapkını isimli televizyon projesi sezonun en yüksek reyting oranını alarak adını üst sıralara yazdırdı. Yalı çapkın isimli dedi projesi son bölümü ile tüm kişiler kategorisinde 14'lü reyting oranı elde etti ve ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ferit karakteri projenin 13. bölümünde dedesinden yemiş olduğu Tokat üzerine evi terk etti ve Pelin'e giderek ona sonraki gün Amerika'ya gideceğini bildirdi. Diğer taraftan Kazım ise Seyran ile Suna'yı kendi evlerine geri götürdü ve olaylar çok heyecanlı bir şekilde Yalı Çapkını televizyon dizisi projesinin son bölümüne damga vurdu. Abidin Taylan'ın evine gitti ve Taylan'ın Ferit ile kavga ettiği görüntüleri onun elinden almayı başardı. Seyran Ferit'in Amerika'ya gideceğini Pelin'den öğrendi ve onu durdurmak adına havaalanına giderek Ferit'in gidişini engellemek istedi ve onu öptü.

Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi projesinde pek çok başarılı isimler yer alıyor. Gülçin Şantırcıoğlu, Şerif Sezer, Gözde Kansu, Emre Altuğ, Beril Pozam, Ersin Arıca, İrem Altuğ, Doğukan Polat, Hülya Duyar, Öznur Serçeler, Sezin Bozacı, Diren Polatoğulları, Buçe Buse Kahraman, Yiğit Tuncay, Selen Özbayrak, Umut Gezer ve Cansu Fırıncı projenin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Senaryosu Mehmet Barış Güngör tarafından kalem alınan Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesinin yönetmenliği ise Burcu Alptekin tarafından üstleniliyor.

Gerek oyuncu kadrosu gerek senaryosu ile cuma akşamlarına damga vurmaya devam eden ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek hazırlanan Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi başrollerde Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nu buluşturuyor. Ferit karakteri projenin son bölümünde dedesinin kendisine tokat atması ile evi terk etmiş ve Amerika'ya gitmeye karar vermişti. Yaşanan bu olay üzerine Ferit'i durdurmak için Seyran ise evden kaçtı ve sonunda Ferit'i öptü.

Dedesinin kendisine tokat atması sonrasında bu durumu kabullenemeyen Ferit ayağa kalkarak evden çıktı ve Gülgün ise oğlunun peşinden gitmesine rağmen onu durdurmayı başaramadı. Seyran ise gerçekleri söylemesi sonrasında üzüldü ve masada ağladı. Gülgün ise ablasının yardımıyla odasına çıkmaya çalıştığı sırada Seyran'a “Senden hiç beklemezdim” dedi ve bu şekilde bir tepkide bulundu.