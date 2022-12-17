Felç Belirtileri Nedir?

Sigara, şeker hastalığı, obezite, ileri yaş, kan yağlarının yüksek olması ve yüksek tansiyon gibi sebeplerle oluşan damar sertliği bacak damarlarında tıkanıklık ve darlığa yol açtığı gibi insan beynini besleyen damarlar olan şah damarlarında da problemlere neden olabilmektedir. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Cengiz Köksal, kalbin oksijensizliğe 30 dakikaya dayanabildiğini ve 6 saat dayanabilen bacakların yanında oksijensizliğe sadece 3 dakika dayanabilen beynin bu sebeple en hayati organımız olduğunu ve bu sebeple dikkatli ve ilgiyi hak ettiğini belirtti.

Vücudun komuta merkezi olan beyne kan götüren ve boynun iki tarafında yer alan şah damarlarında Damar sertliği ile ilgili olarak tıkanıklıklar ve darlıklar beyne yeterli kan gitmemesine bağlı olarak şikayete sebep olabilmektedir. Profesör Doktor Köksal şah damarlarında yaşanan darlık sonucunda bölgeden beyne giden kan akımının ya da minik pıhtıların geçici olarak azalmasının geçici bilinç kaybı, geçici körlük, tek taraflı bacaklarda ya da kollarda güç kaybı olarak sıralanabileceğini açıkladı.

50 yaş üstü kişilerde Profesör Doktor Köksal yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara içen kişiler ve kan yağlarında yüksekliği olan hastaların özellikle bu konuya dikkat etmeleri gerektiğine vurguda bulundu. Köksal bu hastalarda kol ve bacaklarda güç kaybı geçici körlük ve geçici bilinç kaybının hemen daima beğene giden kan akımında bir problem olduğuna işaret ettiğini açıkladı. Şah damarlarında tıkanıklıkları ya da darlıkları saptamanın da mümkün olduğunu belirten Profesör Doktor Köksal söz konusu şikayetleri bulunan kişilerde %50 ve üzeri hastalarda şah damarlarında yaşanan darlığın müdahale gereği doğurduğunu söyledi. Bu olayın bazı zamanlarda daha büyük problemlerin yani insanı yatağa mahkum eden kalıcı felçlerin habercisi olabileceği yönünde açıklamalar yapıldı. Özel durumlar haricinde kalıcı ve güvenli bir şekilde Şah damarlarındaki darlığın açılması adına pıhtı kaynağı olan plağın temizlenmesini doğru bir seçenek olabileceği ifade edildi. Bu amaç ile şah damarı temizleme ameliyatının da güvenle yapılabileceği söylenildi.

Profesör Doktor Cengiz Köksal tıkalı bir su borusunu ana vanayı kapatmadan temizlemelerinin mümkün olmadığını hatırlatarak şah damarı ameliyatlarını da kan akımını durdurmadan yapmanın olası olmadığını belirtti. Darlık sebebiyle zaten az kan giden beyne kan akımını durdurdukları zaman hiç kan gitmeyeceğini ve bu durumun ameliyatlarda yaşanabilecek inme riskini artırabileceğini söyledi. Özellikle iki taraflı problem varsa şah damarı ameliyatlarında kan akımının devamlılığının çok önemli olduğu yönünde ifadeler kullanıldı. Sizler için haberimizin devamında felç belirtileri ile ilgili detaylı bilgileri ve uzmanların yapmış olduğu açıklamaları yazdık.

Beyne giden kan akımını iki taraflı şah damarlarında darlık olan hastalarda durdurmadan ameliyat yapılmasının riskleri azaltacağı yönünde ifadeler kullanıldı. Şah damarlarında ciddi bir darlığın saptanması durumunda şikayet olsun ya da olmasın kalp damar cerrahının ya da nöroloğun hastaları görmesini gerekli olduğu söylenildi.