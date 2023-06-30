Bu sezonun en ilgi çeken ve en fazla izlenme oranı falan dizlerinden birisi olarak öne çıkan Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi yeni sezonu ile merak konusu olmuştu. Oyuncu kadrosunda hem deneyimli isimleri hem de genç oyuncuları bir arada barındıran söz konusu dizi projesi hikayesiyle de ilgi topluyordu.

Sosyal medyada da her yeni haftada karakterlerin konuşmaları ile öne çıkan Yalı Çapkını isimli dizi projesi kanal için olduğu Kadar oyuncular için de önemli bir proje haline gelmişti. Genç oyuncu Afra Saraçoğlu ise dizi projesini hayat verdiği Seyran karakteri ile zirvede yer almış ve sosyal medyada binlerce paylaşımda adından söz ettirmişti. Ünlü isim her hafta binlerce paylaşım üzerinden en popüler kadın oyuncu listesinde zirvede bulunmuş ve büyük başarılara imza atmıştı. Yine sosyal medyada ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu dizinin başarısının etkisiyle büyük bir rüzgar estirmiş ve geniş bir kitleyi peşinden sürüklemişti.

Afra Saraçoğlu gibi dizide Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman da sosyal medyada çok konuşulan isimlerden biri oldu. Ünlü oyuncu dizide Ferit ile Seyran'ın arasına girmesi sebebiyle metres olarak nitelendirilmiş ve ağır eleştiriler toplamıştı. Bu durum bir süre sonra başarılı oyuncunun kişiliğine yapılan bir saldırıya dönüşmüş ve adeta linç kampanyası yapılmıştı. Kahraman bu durum sonucunda bu sezonun en talihsiz isimlerinden biri olmuş ve sonunda dava açmaya karar vermişti.

Pelin karakterini yapılan saldırının bir benzeri de bu sıralarda Afra Saraçoğlu için yapılıyor. Aşk hayatı ile gündemde yer alan Afra Saraçoğlu rol arkadaşım Mert Ramazan Demir ile fotoğraflarına basına sızması sonrasında özellikle sosyal medya ortamında ağır eleştiriler toplamıştı. Bu durum bir zamanlar kahramanın başını ağrıtan linç kampanyası kadar can sıkıcı ve kuvvetli bir hal aldı .Yine rol arkadaşı gibi yasal yollar tercih eden Afra Saraçoğlu hakaret içerikli paylaşımlar yapanlar için savcılığa suç duyurusunda bulunmayı ihmal etmedi.