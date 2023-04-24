Yalı Çapkını Kazım’dan İtiraflar! “Ölene Kadar Devam Edeceğim”

Hayat verdiği karakter ile kısa süre içerisinde hafızalara kazınan Diren Polatoğulları, Yalı Çapkını isimli dizi projesinde rol alıyor. Seyirci grubunun gönlünü Kazım Ağa karakteri ile kazanan ünlü oyuncu etkileyici bir performans ortaya koyuyor. Tavırları ile seyirci grubunu oldukça etkileyen ünlü isim yalnızca dizi projelerinde değil aslında pek çok tiyatro oyununda da rol alıyor. Mesleğine karşı emek vermekten çekemeyen ünlü isim 2011 senesinden bu yana setlerde performans sergiliyor.

Ölene kadar oyunculuk mesleğine devam etmek istediğini ifade eden ünlü oyuncu Diren Polatoğulları yaşanılan dünyaya çok fazla anlam yüklemenin yanlış olduğunu düşündüğünü açıkladı. Kabadayı dizisinde sergilediği performans ve canlandırdığı İbrahim karakterinden sonra pek çok projelerde rol almaya devam eden ünlü oyuncu bu kez Yalı Çapkını dizisini tercih etti. Dizi projelerinin yanı sıra sinema dünyasında da adından söz ettiren Diren Polatoğulları Kırmızı Oda, Üç Kuruş ve Arıza gibi projelerde de izleyici ile buluşmuştu.

Seyran'ın babası olan Kazım Ağa karakteri ise oyuncunun hayat verdiği diğer rollerden farklı olarak seyirci kitlesinin kalbinde çok farklı bir yerde bulunuyor. Yaptıkları ve şivesi ile kısa süre içerisinde seyirci kitlesinin gönlünü kazanan Kazım Ağa karakteri oyuncu açısından da önemli bir noktada bulunuyor. Ünlü isim hayranlarından çok hoş dönüşler aldığını ve sokakta yürüyemediğini ifade etti. Yalı Çapkını dizisi için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini de anlatan ünlü isim rol aldığı dizi hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Yalı Çapkını isimli dizi projesinin çok güzel olduğunu, tuttuğunu ve dizi hayranları tarafından çok sevildiğini belirten ünlü oyuncu herkesin bu diziyi izlediğini söyledi. Genç, yaşlı, çocuk toplumda herkesin Yalı Çapkını hayranı olduğunu ifade eden Diren Polatoğulları, yansımaların da bu sebeple güzel olduğunu açıkladı. İşe Gaziantep'te başladıkları sırada yüksek reyting oranları alacaklarını düşünmediğini ifade eden ünlü isim bu kadarını beklemediklerini de itiraf etti.