Aile Dizisi Yağmur ve Eko Yüzleşmesi İle Konuşuluyor!

Ay Yapım imzalı olarak Show TV'de yayın hayatına devam eden Aile dizisi milyonları peşinden sürüklüyor ve yeni bölümü ile merak ediliyor. Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan söz konusu dizi projesinin yeni bölümü heyecan içerisinde bekleniyor ve hikayenin de giderek derinleştiği gözler önüne seriliyor. Serhat karakterinin Yağmur’a saldırması sonrasında Devin büyük bir yıkım yaşamış ve hem onu hem de Aslan’ı zorlu günlerin beklediği anlaşılmıştı. Meydana gelen bu üzücü olay sonrasında yeni bölümün oldukça heyecanlı geçeceği tahmin edilmişti.

Aslan dizinin tanıtımında bunu yapan kişinin kim olduğunu bulacağını söylüyor ve gereken neyse onu yapacağını ifade ediyor. Bu sözler sonrasında Aslan ile Devin’in fikir ayrılığına düştüğü de dikkat çeken bir nokta oldu. Yağmur'un yaşadıkları üzerinden hikayenin giderek derinleştiği öğrenildi ve yaşanacak olan bir yüzleşme projede dikkat çekti. Seyirci kitlesi de Yağmur’un Eko ile yüzleşmesini merak içerisinde bekliyor ve Aile dizisinin yeni bölümünde yaşanacak olan gelişmeler takip ediliyor.

Hülya Soykan ise Serhat'ın yurt dışına kaçırılmasını Cihan’dan talep ediyor. Devin Serhat'ın yurt dışına kaçmasını engellemek isterken Aslan’a da tepkide bulunuyor.

Aile dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi, Aile dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlandı, oyuncu kadrosunda kimler var?

Yayın hayatta başladığı günden bu yana 6 bölümünü geride bırakan Aile dizisi Show TV ekranlarında dizi hayranları ile buluşmayı sürdürüyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya gibi iki yıldız oyuncuyu bir araya getiren yapım ilk bölümü itibariyle ilgileri üzerinde toplamıştı. Seyirci kitlesi ise projenin uyarlama olup olmadığını merak etti.

Amerika'da 1999 ile 2007 seneleri arasında yayınlanan The Sopranos isimli diziden uyarlanan Aile isimli proje Soykan soyadına sahip olan insanların hayatlarını ve yaşadıklarını ekranlarda anlatıyor.