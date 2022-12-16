Yalı Çapkını Instagram Gündeminde! Takipçi Sayısı Artıyor

Star TV ekranlarında Cuma akşamlarında seyirci karşısına çıkarak ekranlarda yer almaya devam eden Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi sezonun en çok izlenen dizisi olarak titiz bir şekilde takip ediliyor. Başrollerinde Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı televizyon dizisi projesi Star TV'nin göz bebeği olan dizilerinin başında geliyor. Yalı Çapkını dizisi karşısında rakip tanımayan bir şekilde çok başarılı bir dizi olarak yayın hayatına başlamış ve sonraki bölümlerde de bu başarısını devam ettirmişti. Başrollerde yer alarak güçlü bir şekilde oyunculuk performansını sergileyen Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu ikilisi enerjilerinin tutması ile de projenin başarısına başarı kattı. OGM Pictures imzalı olan Yalı Çapkını dizisi hakkında senaryonun yanı sıra oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimlerin karşılıklı oyunculukları da çoğu zaman eğlenceli sahneleri ortaya çıkarıyor. Bu şekilde merak içerisinde takip edilen Yalı Çapkını dizisi sosyal medyada da sıklıkla adından söz ettiriyor.

Sosyal medya hesaplarında Seyran ile Ferit karakterlerinin hemen hemen her sahnesi üzerine çok sayıda yorum yapılıyor ve seyirci grubu çiftin sahnelerini çok beğendiğini yazıyor. Sosyal medyada gerçekleşen paylaşımlar ile beraber popüler bir hale gelen Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi aynı zamanda merak ve heyecan içerisinde resmi hesaplardan da takip ediliyor ve izleniyor. Bazı kolajlarda ise Ferit ile Seyran sahneleri öne çıkarılıyor ve eğlenceli görüntüler ortaya çıkıyor. Resmi hesaplardan bir grup izleyici yeni haberleri de alıyor ve sonraki bölümlerde yaşanacak olan gelişmeleri merak ediyor.

Resmi Instagram hesabında Yalı Çapkını dizisinden takipçi sayısının giderek artmakta olduğu göze çarpan bir gelişmeydi. Projenin son olarak takipçi sayısının bir milyona ulaştığı görüldü ve bu durum da seyirci grubunun söz konusu dizi projesinin ne kadar çok sevdiğini ortaya koyan bir gelişme olarak yorumlandı. Söz konusu dizi projesinin Twitter hesabı da tıpkı Instagram gibi takip edilirken proje sosyal medyada da reyting oranlarında olduğu gibi üstün başarılar sergiliyor. Instagram hesabında proje henüz sezon ortasına gelmeden takipçi sayısının bir milyona ulaşmış olması dizinin ne kadar başarılı olduğunu ortaya koyan farklı bir örnek. Dizinin Twitter hesabından yaşanan bu gelişme sonrasında sevindirici bir haber duyuruldu ve takipçi sayısının bu kadar fazla bir oranda olması dikkat çekti.

Yalı Çapkını Pelo kimdir, Buçe Buse Kahraman kaç yaşında?

Yazı Çapkını dizisinde rol alan başarılı oyuncu Buçe Buse Kahraman İzmir'de 1 Nisan 1996 senesi dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncu küçük yaşlarda oyunculuk mesleğine merak salmış ve lisans eğitimi Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde tamamlamıştır. 26 yaşında olan genç isim 2018 senesinde Kötü Çocuk isimli sinema filminde Cansu karakterine hayat vermiş ve bu şekilde oyuncular ilk adımını atmıştır. Daha sonra Çarpışma dizisinde Meltem olarak izleyici ile buluşan Buse Buse Kahraman isimli genç oyuncu bu sıralarda Yalı Çapkın dizisinde Pelo rolü ile sevenleri karşısına çıkmaktadır.