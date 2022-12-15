Aile Dizisi Ünlüler Dünyasını Karıştırdı! Serenay Sarıkaya ile Özge Özpirinçci Tartışılıyor

Seyirci grubu kısa bir süre içerisinde çekimlerinin başlaması beklenen Aile isimli televizyon dizisi projesinden gelecek olan haberi merak ve heyecan içerisinde bekliyor. Dizide Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ ikilisinin başrolde buluşacağı biliniyor ve bu durum da dizide heyecanı arttıran bir unsur olarak gözüküyor. Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ile dizide daha önce kadın başrol olarak bir anlaşma yapılmıştı ve Özge Özpirinçci bu konu hakkında bir duyuru gerçekleştirmişti. Ancak dizi hakkında şartların daha sonra değiştiği öğrenildi ve kadın başrolünün Özge Özpirinçci için düşünülmesine rağmen Serenay Sarıkaya'nın daha sonra bu rolü kaptı belirtilmişti. Serenay Sarıkaya tam 7 yıldır televizyon dizilerinde yer almıyor ve bir süredir hayranlarından uzakta kalıyordu. Başrolde Çağatay Ulusoy ile birlikte Medcezir dizisinde performans sergilenen ünlü isim Serenay Sarıkaya tekrardan hayranları ile buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Diğer taraftan Medcezir isimli televizyon dizisi projesinin seyirci karşısına çıkıp yayınlanmasından sonra çok uzun bir zaman geçti ve hayranları Serenay Sarıkaya'yı televizyon ekranlarında görmeyi özledi. Oyuncunun son defa bir televizyon projesinde rol alması ardından zorlu televizyon dizisi seti Serenay Sarıkaya için tekrardan uzun saatler çalışma anlamına gelecek.

Kıvanç Tatlıtuğ Aile isimli televizyon dizisi projesinde geniş bir aileyi bir arada tutma mücadelesi vermekte olan Aslan isimli karaktere hayat verecek ve bu karakter ile tekrardan hayranları karşısına çıkacak. Serenay Sarıkaya ise Devin isimli psikolog karakterine hayat verecek ve ailesi ile iyi geçinmeye çalışan birisi olarak adından söz ettirecek. Devin ile Aslan karakterleri arasında meydana gelecek olan gelişmeler İki ünlü oyuncunun tekrardan sosyal medyada büyük etkileşimler yaratmasına sebep olacak.

Dizinin senaryosunun Hakan Bonomo tarafından yazıldığı öğrenilirken Devin isimli karakter için son anda Serenay Sarıkaya'nın tercih edilmesi güzel ve başarılı oyuncu Özge Özpirinççi'ye yapılan büyük bir ayıp olarak yorumlandı. Bir grup izleyici Serenay Sarıkaya'yı tercih ederken diğer grup izleyici ise Özge Özpirinççi’nin bu role daha uygun olduğunu düşünüyor.

Her ne kadar Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya ikilisinin bir dizide buluşması akıllı bir seçim olarak görülse de projede yer alan psikolog karakteri için ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin daha akıllıca bir tercih olacağını düşünen grup çoğunlukta yer alıyor. Serenay Sarıkaya'nın da bu rol için uygun olduğunu belirten dizi hayranları mevcut. Fakat görünüş itibariyle Özge Özpirinçci'nin daha derin bir karaktere uygun olduğu düşüncesi sosyal medya hesaplarında yapılan yorumlara yansıyor. Kadın başrol oyuncusu ile son zamanlarda adından söz ettiren aile dizisinde Canan Ergüder, Uzhan Çakır ve Yüsra Geyik gibi etkili isimler performans sergileyecek. Diğer taraftan Usta Oyuncu Nejat İşler’in de bu kadroya katılma ihtimali var. Belirtilen tüm bu detaylar ile Aile isimli televizyon dizisi projesinin 2023 senesinde damga vurabilecek nitelikte bir yapım olduğu düşünülüyor.