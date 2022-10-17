Yalı Çapkını Dizisi Gelin Kaynana Karakterleri Çok Sevildi

Reyting rekorları kırmaya devam eden ve her hafta merak içerisinde izlenen Yalı Çapkın isimli televizyon dizisi projesi Cuma akşamlarında Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Bu hafta 4. yeni bölümü ile ekranlarda yer alan dizi projesi başrollerinde Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir’i bulunduruyor. Söz konusu dizide Seyran ve Ferit karakterleri gibi diğer karakterler de kendilerine özgü bir hikaye ile performans sergiliyor. Sizler için haberimizin devamında gelin ve kaynana karakterleri ile çok sevilen Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Ünlü oyuncu Gözde Kansu dizi projesinde Ferit'in annesi olan Gülgün isimli karaktere hayat vererek oyunculuk performansı sergiliyor. Projede kayınvalide rolü ile izleyici karşısına çıkan ve hayranları ile buluşan başarılı oyuncu Gözde Kansu bilinen kayınvalide görüntüsünden daha farklı bir görünüm çiziyor. Dizide geleneksel bir hayat tarzına sahip olmasalar da gelin ile kayınvalide arasında meydana gelen muhabbetler Gülgün ile Seyran arasında geçmiyor ve bu durum seyirci kitlesinin çok hoşuna gidiyor.

Bunun yanı sıra dizide sevilen bir diğer nokta da kayınvalide Gülgün ile Ferit'in abisinin eşi Asuman arasındaki diyalog oluyor. Seyirci grubu Seyran ile Ferit sahnelerini giderek daha çok seviyor ve ikilinin birbirine çok yakıştığını düşünüyor. Her iki oyuncu da doğal performansları ile başarı toplarken ünlü isimler sosyal medyada da çok konuşulan performanslara imza atıyor. Dizi projesinde bazı karakterler karşılıklı bir şekilde seyirci grubu ile buluşurken ilgi içerisinde takip ediliyor.

Seyran ile Gülgün karakterlerinin sahneleri bir süredir dizide yayınlanıyor ve seyirci kitlesi ile buluşuyor. Seyran hiç görmediği bir aile ile hiç bilmediği İstanbul'da aynı evde yaşamaya başlıyor ve o ailenin hiç görmediği oğlu ile evlendiriliyor. Seyran karakterine en büyük destek ise kayınvalide olan Gülgün'den geliyor ve Gülgün, Seyran'ı bir anne şefkati ile sarıyor. Diğer taraftan Gülgün ilk gelini olan Asuman'ın tekrardan bebek sahibi olamayacağını bilse bile elini onun üstünden çekmeyerek beğeni topluyor.

Seyirci kitlesi uzun zamandır Gülgün gibi bir kayınvalide profilini görmüyor ve daha kötü kayınvalide karakterleri ile karşı karşıya geliyordu. Bu sebeple bu karakter seyirci kitlesi tarafından çok sevildi ve daha farklı bir anlam içermesi ile beğeni topladı. Gülgün karakteri oğlunun yanında durmasına karşın Seyran'ı da çok sevdi diğer dizilerdeki gibi her zaman gelini tartaklayan, tersleyen ve arkasından iş çeviren biri gibi davranmıyor ve geline de iyi niyeti ve samimiyeti ile yaklaşıyor.

Sosyal medyada kim izleyiciler Seyran ile Gülgün karakterleri arasında yaşanan sahnelerin çok güzel olduğunu yazarken bu durumun sonraki bölümlerde de bozulmamasını istediklerini belirtti. Gözde Kansu ile Afra Saraçoğlu dizinin setinden bir fotoğraf paylaşarak sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.