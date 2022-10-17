17/10/2022 21:00 Tarihinden Sonra Ödemeler Hesaba Yatacak! Emekliye ve Çalışanlara Duyuru Geldi!

Emekli maaş alan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, saat 21-den, sonra ödemeleri almaya başlayabilir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan kampanyada özellikle tüketici kredisi kullanacak olan kişilerin oturdukları yerden onay alabilecekleri, Akbank ve Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyaları bugün düşük faiz oranlarıyla birlikte başladı. Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinde hesabınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek nakit onay alabileceğiniz kampanyalar üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğinizi söylemek ister nakit kredi kullanmanız durumunda da istediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirerek, hesabınıza ödemeler yapılmaktadır.

AKBANK

Akbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda, Akbank Direkt uygulamasını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunda, hemen bulunabiliyorsunuz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda, kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır.

Akbank Direkt uygulaması haricinde banka müşterisi olan vatandaşların cep telefonları üzerinden Sms atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğini söyleyebiliriz. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşların 3 ay, ertelemeli 36 ay vadeli kredi kampanyalarına katılmak için Akbank'ın SMS kredi servisini kullanabilir. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 4425 NUMARASINASINA göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olur, onaylanan tutarı, isterlerse, Akbank Direkt uygulaması üzerinden de hemen hesaplarına yatıracaklardır.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası üzerinden de internet bankacılığı uygulamaları aracılığıyla birlikte veya banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj atmanız durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz. başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra onay almanız durumunda da Yapı Kredi Bankası, sizlere, akşam saati olması durumunda bile, Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredinizi kendi hesabınıza yatırmanıza olanak sağlar ve aynı dakika içerisinde kullanıma açacaktır.