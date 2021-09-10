Yalancı Dizisi Konusu ve Oyuncuları!

Geçtiğimiz sezonda Cuma akşamlarında seyirci karşısına çıkan Kırmızı Oda dizisi, büyük başarılara imza atmıştı. Kanal D ekranlarında uzun yıllardır yayına getirilen Arka Sokaklar da zaman zaman birincilikler elde ediyordum. Bu durum ise kanalların birbiriyle rekabet halinde olduğunu göstermekteydi. Yeni sezonun başlaması ile Cuma dizileri de ekran hayatına başladı ve dengeler değişti.

Yaz dizisi olarak kendisini gösteren ve Aşk Mantık İntikam ismi ile izleyici karşısına çıkan dizi güçlü reytingler alarak öne çıkmayı başardı. Bunun yanı sıra, Yalancı isimli yeni dizinin de Show TV ekranlarında yayınlanacağı bilgisine ulaşıldı. İddialı bir şekilde yayınlanacak olan dizinin oyuncu kadrosu ise dikkat çekti.

2. sezon fragmanları yayınlayan Kırmızı Oda ise izleyici kitlesini derinden etkileyecek konuları içeriyor. Ünlü isimlerin konuk oyuncu olarak katılacağı Kırmızı Oda projesi birinci olmaya çalışacak ve hayranlarını ekranlara kilitleyecek.

Birinci sezonunda ekranların gözdesi olan Kırmızı Oda’nın güncel olarak ise işinin kolay olmadığı şeklinde yorumlar gerçekleşiyor. Bu durumun sebebi ise yeni dizilerin ekranlara getirilmesi olarak tahmin edilmekte. Kanal D ekranlarında Arka Sokaklar 16. sezonunu verecek ve yeni karakterleri hayranları ile tanıştıracak.

Kırmızı Oda ve Arka Sokaklar'ın yanına eklenen Show TV dizisi de yayın hayatına başlamadan ilgi çekmeyi başardı. Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci isimli iki başarılı oyununun başrollerde yer aldığı Yalancı dizi zirveye çıkabilir. Günümüz toplumunun ciddi sorunları ve yalanın insan hayatındaki etkisi projede işlenecek.

Yeni sezonda sürpriz bir çıkış yapması tahmin edilen Yalancı dizisi hafife alınmayacak kadar başarılı olabilir. 17 Temmuz tarihinde 2. sezonda başlayacak olan Kırmızı Oda ile Arka Sokaklar ise seyircileri ile buluşacak. Yalancı isimli projenin de izleyici kitlesi ile buluşması yeni gelişmeler olacağı anlamına geliyor. Önümüzdeki hafta inanılmaz bir Cuma rekabeti meydana gelecek ve reyting oranlarında dengeler değişecek.