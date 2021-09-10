Son Dakika Flaş Gelişme, TC Vatandaşlarına 10.000 TL Destek Ödemesi

Son dakika destek verilecek. 10.000 TL üzerinde borcu olan kişileri ilgilendiren haber duyuruldu. 10.000 TL ve üzerinde işlem yapmak isteyen kişiler 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli tüm banka borçlarını kapatabileceklerdir. Bankalar üzerinden borç kapatma Kredisi olarak verilecek bu krediyi devlet destekli olacağı için düşük faiz oranları ile müşterilere sunulacak. Ülkemizdeki kamu bankaları ve özel bankalar üzerinden yapılan kampanya ile birlikte sizler de 36 ay vadeli ve 10.000 TL üzerindeki banka borçlarınız için kredinizi kullanabilirsiniz.

Halkbank üzerinden destek kredisi ile borç kapatma kredisi verilecek

Kamu Bankası olan Halkbank üzerinden destek kredisi olarak 10.000 TL ve üzerinde borcu olan müşterilere 36 ay vadeli Kredi verilecek. Halk bank şubelerine giderek kimliğinizi ve gelir belgenizi bankaya sunduktan sonra sizlere Kredi sonucu hemen verilecek onaylanan tutar kadar limitiniz ne kadar borcunuz varsa o kadar sizlere sunulacaktır. 10.000 TL ve üzerindeki banka borçlarımızı banka hesap battıktan sonra sizlere bu limit tutarında 36 ay vadeli Kredi imkanı sunacaktır. Halkbank vermiş olduğu kredilerde düşük faiz oranları ile işlem yapmaktadır. Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan kişiler 10.000 TL ve üzerindeki borçlarını hesaplandıktan sonra tüm borçlarını kapatmayı kabul ederse kredi kullanabilir. Borç kapatma kredisi kullanacak olan emekliler emekli maaşlarını halkbank'a taşıyarak yüksek limitli kredilerde kullanabiliyorlar.

Vakıfbank'tan 10.000 TL ve üzerinde banka borcu olan kişilere müjdeli Haber

Vakıfbank üzerinden 10 bin TL ve üzerinde banka borcu olan kişiler en müjdeli Haber geldi. Vakıfbank yapmış olduğu bu duyuru ile birlikte diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarımız varsa bu borçları hızlı bir şekilde kapatabileceğiniz yeni bir kampanya duyurdu.

Vakıfbank şubeleri üzerinden yapılacak olan borç kapatma kredisi başvurusunda onay alan kişilere düşük faiz oranları ile kredi kullandırılacak. Vakıfbank borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız diğer bankadaki olan borçlarımızı güncel borç olması gerekmektedir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi Vakıfbank borç kapatma kredisi ve Vakıfbank ipotekli kredi gibi kredilerde banka 36 ay vadeye kadar işlem yaparken ilk taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli sizlere Kredi imkanı sunmaktadır.