 Yakında İzleyenlerle Buluşturulacak Magarsus Çekimleri Bitmek Üzere

Televizyon ekranlarında birçok dizi zorunlu olarak çeşitli sebeplerden dolayı final kararı alma mecburiyetinde olurken diğer yandan da televizyon sektöründe yeni dizilerin ardı arkası kesilmiyor. Sürekli üretim halinde bulunan dizi çekimlerinde bir yenisi daha eklenerek çekimleri şu an için devam eden ve çok yakında televizyon ekranlarında izleyenlerle buluşturulacak olan Magarsus projesi çekimleri bitmek üzere. Türkiye’nin en çok izlenen online video platformu olan blue TV’nin yepyeni içeriği olan Magarsus un çekimleri Çok yakında tamamlanmak üzere. Takipçiler tarafından blutv üzerinden projenin ne zaman verileceği ise merakla bekleniyor.

Yunus Ozan Korkut Yönetmen Koltuğunda

Yepyeni bir proje olan Magarsus’un yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut oturuyor ve Magarsus projesinin başrol oyuncuları arasında birbirinden yetenekli oyuncular boy gösteriyor. Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar, Burcu Gölgedar ile usta oyuncu Ercan Kesal gibi oyuncular ise projede çok farklı bir yere sahip. Magarsus oyuncuları sosyal medya hesapları üzerinden dizi çekimlerinin yapılmış olduğu Adana’dan kareler paylaşıyorlar.

Özellikle de sosyal medya hesapları üzerinden Berkay Ateş Çağlar Ertuğrul ve aynı zamanda dizinin yönetmeni görevinde bulunan Yunus Ozan Korkut ile vermiş olduğu pozlar ise Instagram hesabı üzerinden sona geliyoruz son şarkı notuyla da dizi çekimlerinin bitmek üzere olduğunun haberini verdi. Genç yaşta çok başarılı olan oyuncuları bir araya getirdi. Dizinin kadrosunda Sümeyye Aydoğan, Cem Bender, Mehmet Bozdoğan, Uğur Uzunel, Kayhan Açıkgöz, Sezer Arıçay, Sekvan Serinkaya, Müttalip Müjdeci’nin yanı sıra konuk oyuncu olarak Menderes Samancılar ve Metin Coşkun da başarılı bir şekilde görevlerini oynuyor.

Genç oyuncu Sümeyye Aydoğan’da instagram üzerinden Çağlar Ertuğrul ile birlikte dizi çekimlerinden pozlar yayımlamayı da ihmal etmedi. Adana’da Çukurova’da bir sahil beldesinde çekilmiş olan sarı bahçeden narenciye ticareti yapan kurak ailesinin hem birbirleriyle birlikte hem de bölgede Üstün hakimiyet kurmak çabası içerisinde olan kişilerle mücadele etmesi konusunu alan Magarsus’un çok büyük ilgiyle izleneceği tahmin ediliyor.