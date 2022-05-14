Yağ Kaybetmek İçin Ne Yapılması Gerekir?

Uzman Diyetisyen Melike Çetintaş sanılanın aksine az demenin zayıflatmadığını ifade etti ve konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu durumun aksine vücudun işleyişi adına gerekli enerjiyi almamanın metabolik hızı yavaşlattığını ifade eden Çetintaş yağ yakmak için de merak edilenleri yanıtladı.

Kilo vermenin çok kolay fakat kilo almanın ise zor olduğunu ifade eden Uzman Diyetisyen Melike Çetintaş yağ kaybetmek için az yemenin faydaları olmadığını açıkladı. Bu durumda vücudun kendini az yemeye adapte ettiğini ve daha yavaş çalıştığını ifade eden Çetintaş önemli bilgileri vatandaş ile paylaştı.

Yağ kaybının gerçekleşmesi adına kalori kısıtlamalı diyetlerin değil yaşama geçirilebilen her zaman sürdürülebilen ve zor olmayan bir düzenin kurulmasının gerekli olduğu aktarıldı. Yağ kaybının temelini kan şekerinin dengede kalmasın oluşturduğu öğrenildi ve bu sebeple ara öğünlerin de önemli olduğu yönünde ifadeler kullanıldı.

Üç saatten fazla aç kalmanın zararlı olduğunu ifade eden Çetintaş, kişilerin yanında ceviz badem ya da kuru meyve gibi atıştırmalıklar bulundurabileceğini söyledi. Diyet yapıldığı sırada zayıflatan salata yemek ya da öğün sebze olduğunun düşünüldüğünü ifade eden Çetintaş aslında proteinin daha önemli olduğunu ifade etti ve bir öğünde et tüketilmesi gerektiğini açıkladı.

Tavuk, köfte ve balığın zayıflamaya oldukça yardımcı olduğu ifade edildi ve ekmeğin de diyete yardımcı özellik gösterebileceği yönünde ifadeler kullanıldı.

Tam, buğday, çavdar ya da tam tahıl gibi esmer ekmeklerin her öğünde bir dilim tüketilmesi durumunda kan şekerini dengelediği yönünde ifadeler kullanıldı. Patates makarna ya da pirinç pilavı yerine öğünlere ekmek eklemenin de faydalı olduğu yönünde açıklamalar yapıldı. Bir öğün sebze ve bir öğün et yemenin ise gerçek zayıflamanın anahtarı olduğu yönünde bilgiler paylaşıldı. Bunun yanı sıra spor yapmak ve bölgesel hareketler ve çalışmanın da kilo vermeye yardımcı olacağı söylenildi.