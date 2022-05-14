Bahar Alerjisi Nedir, Belirtileri Nelerdir, Neden Olur?

Havaların ısınması ve cemrelerin düşmesi baharın yaklaşması ile beraber bahar alerjisinin ne olduğu, belirtilerinin neler olduğu ve bu alerjinin neden oluştuğu şeklinde soruların cevabı merak konusu olmuştur. 21 Mart tarihi ile beraber ilkbaharın resmen başladığı bilinirken havaların ısınması ile beraber doğanın da canlanması dikkat çekmektedir. Polenler ve bahar ayları sebebiyle çok sayıda kişi bahar aylarında bahar alerjisinden muzdarip olmaktadır.

Bahar mevsimlerinde polenlerin havaya yayılması ile beraber hapşırma, nezle, burun kaşınması, gözlerde sulanma, öksürük, kaşınma, burun tıkanması, nefes sıkışması, göz alerjisi, astım hastalığının belirtilerinin görülmesi ve alerjik nezle de bahar alerjisi olarak isimlendirilmektedir Aslında bahar ayları polenlere alerjinin olup olmadığını anlamak için bir test gibi düşünülebilir. Polen türleri ise fındık ağacı, huş ağacı ve kızılağaç tarafından üretilir. Bununla birlikte çayır otları, meyve bahçesi ve çimen türleri de ek olabilmektedir. Diğer taraftan küf mantarlarının üreme organları da polenin neden olduğu rahatsızlıklara benzer rahatsızlıklar da gösterebilir.

Nefes yolu ile solunum yollarına yerleşen polen göz ve saçlara da yerleşebilmektedir. Pek çok insan için bu durum bir problem oluşturmaz fakat alerjik olan bir kişide böyle bir durumda bağışıklık sistemi harekete geçer. Bronşlarda, gözlerde ve burunlarda iltihaplanma tepkisi ortaya çıkabilir.

Polendeki proteine tepki gösteren vücut hapşırmaya, rahatsızlığa, gözlerde kaşıntıya ve burun akıntısına sebep olabilir.

Çoğunlukla 5- 40 yaş grubundaki kişilerde görülen polen alerjisi astım, göz alerjisi ve alerjik nezle belirtileri ortaya çıkarmaktadır. Bu gibi belirtiler görülüyorsa bir an önce teşhis konulup tedaviye başlanması da gerekmektedir.

Ani bir şekilde gelişmekte olan burun akıntısı, tekrarlayıcı hapşırıklar burun ve damakta kaşıntı, burun tıkanması, gözlerde yanma, geniz akıntısı ve gözlerde kaşıntı gibi belirtiler alerjik kişilerde görülür.