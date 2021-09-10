Vildan Atasever ile Mehmet Erdem Artık Evli!

Başarılı şarkıcı Mehmet Erdem (43) ile ünlü oyuncu Vildan Atasever (40) önceki akşam aile arasında yapılan bir tören ile dünyaevine girdi.

Pandemi sebebi ile arkadaşlarını davet edemeyen çift, aile arasında yapılan bir tören ile evlendi ve ünlü isimler sevenlerini duygulandırdı. Yaklaşık olarak 1 senedir aşk yaşayan çift, Taksim'de bulunan bir otelde gerçekleşen nikah töreni ile birbirlerine “Evet” yanıtını verdi. Gerçekleşen törene sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bilgisine ulaşıldı ve detaylar ise merak konusu oldu.

Nikah ardından duygularını dile getiren Vildan Atasever ile Mehmet Erdem çifti, aile içerisinde kutlama yaptıklarını ve pandemi sebebi ile arkadaş çevrelerinin katılamadığını söyledi. Daha sonra arkadaşları ile de bir kutlama gerçekleştireceklerini ifade eden ünlü oyuncu, çok heyecanlı olduklarını ve basın mensupları gelmeden önce pistte eşi Mehmet Erdem ile dans ettiğini söyledi. Kendileri için iyi dileklerde bulunan tüm dostlarına da sevgilerini yolladıklarını ifade eden ünlü çift, magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Vildan Atasever, gelenek ve göreneklere uymaya çalıştıklarını ve ayakkabısının altına isim yazdığını açıkladı. Bütün arkadaşlarının aradığını ve tek tek isim verdiğini açıklayan ünlü oyuncu kendisinin de söylenen tüm isimleri yazdığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından da bu görüntüleri takipçileri ile paylaşan ünlü isim, çok sayıda tebrik mesajı aldı. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile nikah töreninden görüntüleri yayınlayan başarılı oyuncu Vildan Atasever, merak edilenleri yanıtladı.

Arkadaşlarının söylediği isimleri ayakkabısının altına teker teker yazdığını anlatan oyuncu, o anları” Kızlar ben hazırım, bekliyorum” notu ile paylaşmayı da ihmal etmedi. Ünlü çift bir süre önce tatil yaptıkları sırada görüntülenmiş ve çekilen fotoğrafları ile beraberlik kanıtlanmıştı. Çiftin beraber olduğu süre boyunca bir ayrılık yaşadığı da bilinmekteydi. Ocak ayında ayrılan Vildan Atasever ile Mehmet Erdem çifti 7 ay sonra yeniden bir araya gelme kararı almıştı.