Aşk 101 2. Sezon Gelişmeleri!

Gençlik dizisi olarak Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi beğenilerek izleniyor. Yapılan tanıtımlardan 2. sezonun yayın tarihine çok kısa bir süre kaldığı bilgisine ulaşıldı. Oyuncu kadrosu ve sürükleyici konusu ile ilgi çeken dizi, adından söz ettiriyor. Birinci sezonu ile büyük beğeni toplayan proje, ikinci sezonda da yayın hayatına devam edecek. Dizinin ikinci sezonunun final sezonu olacağı öğrenilirken ekran yolculuğuna başlama tarihi ise 30 Eylül olarak açıklandı.

Dizinin ikinci sezon fragmanları yayın tarihine çok az bir süre kala geldi ve sosyal medyada da bu konu tartışıldı. Müzikleri, gençlik aşkları, genç oyuncuları ve sürükleyici hikayesi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan dizi, ikinci sezonu ile büyük başarılara imza atacak.

Uzun bir süredir projenin ikinci sezonu bekleniyor ve yorumlar yapılıyordu. Sonunda güzel haber geldi ve projenin ikinci sezonunun yayın tarihi izleyici kitlesine duyuruldu. Konu hakkında edinilen son bilgilere göre 30 Eylül tarihi itibari ile Netflix'te yayınlanacak olan dizi, büyük ilgi toplayacak.

2. sezon yayın tarihinin açıklanması ve seyirci kitlesi ile buluşan fragmanların yanı sıra dizi hayranlarını heyecanlandıran bir durum daha meydana geldi. Aşk 101 isimli gençlik dizisinde rol alan oyuncular da paylaşımları ile izleyici kitlesini heyecana sürükledi.

Instagram hesabından yayınlanan yeni fragmana göre projenin ikinci sezonu oldukça başarılı ve heyecanlı bir şekilde geçecek. Dizide rol alan ünlü oyuncu Alina Boz, “Eda” karakterine hayat verirken yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerinde topladı. “Beklenen fragman geldi” şeklinde paylaşımda bulunan başarılı isim, paylaşımı ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Alina Boz'un yanı sıra dizide “Işık” karakterine hayat veren ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı da yeni fragmanı sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşımı ile dikkat çeken İpek Filiz Yazıcı dizisinin ikinci sezonunun kısa süre içerisinde yayına başlayacağını haber verdi.