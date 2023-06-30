Vermem Seni Ellere isimli televizyon dizisi projesi yaz döneminde ilgi çeken diziler arasında yer aldı. ATV ekranlarında yayınlanacağını açıkladı Buse Meral ile Emre Bey ikilisinin başrolde yer aldığı dizi projesinde her iki ünlü oyuncu da başrolün ağır sorumluluğunu üstleniyor. İkili arasında iyi bir uyumun olduğu da gözler önüne serildi ve seyirci grubu da iki ünlü oyuncunun enerjilerinden etkilendi ve diziyi beğendi.

Seyirci kitlesi zıtlıklarla dolu olan Zeliş ve Mehmet karakterlerinin hikayesini beğeni içerisine izliyor. Dizide doğal güzelliklerden çalan şarkılara kadar farklı duygular ekranlarda yer alıyor. Söz konusu dizi projesi farklı duyguları yansıtması sebebiyle de rakiplerinin önüne geçiyor ve dikkat çekiyor.

Genç oyuncu Buse Meral Zeliş ile Mehmet karakterlerinin adeta ateş ile barut gibi olduğunu aktardı ve onların aslında iki zıt kutup olduğunu söyledi. Başlangıçta vekilinin didişen iki tatlı karakter gibi olduğunu söyleyen Buse Meral ikilinin aşkının çekişmeli geçeceğini ifade etti.

Emre Bey ise son yılların yükselen genç yıldızlarından biri olarak izleyici karşına çıkıyor ve aşkı ve sevgiyi bilmeyen bir karakter olarak performans sergiliyor. Mehmet karakterinin Zeliş ile gerçek sevgi ve aşkı öğreneceğini açıklayan Emre Bey dikkatleri üzerine topladı. Zeliş ile Mehmet karakterleri dizinin ilk bölümlerinde birbirleriyle hiç anlaşamayacak fakat ilerleyen bölümlerde bu durum değişecek. Çiftin sonraki zamanlarda birbirlerine aşık olmaları ile beraber Vermem Seni Ellere dizisi hem dram hem de komedi projesi olarak ekranlarda yer alacak. Bu dizide aşkın farklı halleri ekranlarda yayınlanacak.

Zeliş ile Mehmet karakterleri bize hayranlarına göre yaz sezonunun çekici ve farklı dizi çiftlerinden biri olarak izleyici ile buluşacak. Bunun yanı sıra projenin çekimlerinin orada da yapılması da ilgi topluyor.