Veda Mektubu'nun Yıldızları!  Emre Kıvılcım ile Rabia Soyturk Yepyeni Projelerde de Çift Olma Adayı!

Emre Kıvılcım ile Rabia Soytürk'ün yan yana yaptığı paylaşım olay oldu. İkiliyi bir paylaşımda gören hayranları, yeni bir proje için çift gözüyle ikiliye bakıyor. Birbirine yakıştırılan ve oldukça başarılı bulunan ikilinin Veda Mektubu setlerinde yan yana görülmesi yeni bir projede çift olma olasılığının da sinyallerini vermeye başladı.

Emre Kıvılcım ve Rabia Soytürk'ün setten yaptıkları paylaşım hayranlarına coştururken ikilinin yepyeni bir projede partner olacağı ve çok yakışacağı da gözler önüne serildi. İkilinin pozu da çok beğenilenler arasında yerini almayı başardı. Proje gün sayarken ikili çift olma sinyallerini de ortaya koymayı başardı.

Veda Mektubundan Pozlar! İkili Yeni Bir Çift Mi Olacak? İşte Detaylar

Duy Beni dizisiyle ekranlarda olan ve çok beğenilenler arasında yerini alan Rabia Soytürk, uzun süre sonra dikkatleri üzerine çekmeyi yine başardı. Emre kıvılcım ile son zamanlarda yepyeni bir projede ismi anılan Rabia Soytürk, projeden projeye atılırken yeni hedefi Veda Mektubu oluyor.

Veda Mektubu dizisi Kanal D'nin en güçlü yapımlarından bir tanesi olmaya hazırlanıyor. Bütün bu bilgiler ortaya çıkarken ikilinin setten yaptığı paylaşım çiftin birlikte rol alacağı ve diziye yepyeni bir anlam kazandıracağı yönünde de yorumlara neden oldu.

Nurgül Yeşilçay gibi güçlü isimleri bulunduran ve usta oyunculara yer veren Bedia mektubu dizisine katılacak olan ikilinin yeni bir partner olarak destekte rol alacağı duyuruldu. Yepyeni isimleri yepyeni senaryosu ile oldukça güçlü isimlerin de yer aldığı Veda Mektubu Kanal D'nin en güçlü yapımlarından bir tanesi olmayı hedefliyor. Nurgül Yeşilçay ve Bennu Yıldırımlar gibi güçlü kadro isimlerini de yer vererek oldukça başarılı bir simge ortaya koymaya çalışıyor.

Deniz Çelebi Dikilitaş'ın yönetmen koltuğunda oturduğu veda mektubu çok yakında izleyiciler ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin kadrosunda; Nurgül Yeşilçay ve Bennu Yıldırımlar gibi güçlü isimler bulunurken aynı zamanda; Emre Kıvılcım ve Rabia Soytürk gibi oldukça yeni isimler de yerini alıyor.