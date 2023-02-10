Şahmeran Dizisi Tam da Ona Göre! Mert Ramazan Demir'in Diziye Harika Uyumu!

Netflix dizisi olan Şahmeran 20 Ocak'ta hayranları ile buluştu hayranları çok mutlu eden ve heyecanla izledikleri Şahmeran dizisi oldukça sevildi. Projenin geç tamamlanması sebebiyle hayranlar oldukça sitem etmişti. Fakat dizi yayınlanınca hayranları çok mutlu etti ve heyecanla beklediklerine değdi.

Şahmeran hikâyesi gereği oldukça popüler olan bir hikâye oldu. İnsan olarak dünyaya gelmiş bir kişinin yılan olarak hayatına devam ettiği hikâyesini konu alan Şahmeran heyecanlı hikâyesi ile hayranları oldukça meraklandırmıştı.

Yalı Çapkını dizisi ile popüler olan yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'in Şahmeran dizisindeki Cihan karakterini de oldukça sevilerek izlendi. Popüler oyuncu Yalı Çapkını dizisindeki Ferit karakteri ile de çok sevinerek beğenilerek izlenen bir oyuncu. Şahmeran dizisi ile kariyerinde zirveyi yaşayan Mert Ramazan Demir konuk olduğu bir programda bir detay ortaya çıktı.

Yakışıklı oyuncu kariyerine hızla devam ederken sevilen karakterlere de hayat veriyor. Popüler olan oyuncu yeni dizi Şahmaran çekilirken, Yalı Çapkını dizi setine de yaz aylarında geç kalmış ve konuşulmuştu. Oldukça başarılı ilerleyen dizileri ile gündemde olan oyuncu bakın Şahmaran dizisi ile nasıl bir detay ortaya çıktı?

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile birlikte katıldığı bir programda konuşan yakışıklı oyuncu çocukluğu hakkında konuştu.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yılan beslemeyi düşünmediği söylerken Mert Ramazan Demir'in ise çocukluğu adeta yılanlar içinde geçmiş.

Show TV'de yayınlanan bir programa konuk olan yakışıklı oyuncu çocukluğu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Şahmaran dizisinde Cihan olarak karşımıza çıkacak olan yakışıklı oyuncu, çocukluğunda yılanlar içinde olduğunu söyledi. Yılanlar ile arasının çok iyi olduğu ortaya çıkan yakışıklı oyuncu programda açıklamalar yaptı.

Yakışıklı oyuncu, köyde yaşayıp orada büyüdüğünü söyledi ve şunları ekledi: “Benim yılanlarla aram çok iyi yılanları çok seviyorum. Beslemedim tabi ama çocukluğum hep yılanlarla geçti. Şile’de büyüdüm. Köyde yılan çoktu. Yılanlarla tesbih gibi oynadığım olurdu. ”

Aynı programda konuk olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ise, yılanlarla karşı bir korkusu olduğunu ve aynı zamanda annesinin antipatisinin olduğunu ve yılanların adını dahi duymak istemediğini, korktuğunu söyledi.