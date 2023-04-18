Veda Mektubu Dizisi Yeni Bölümde Savaş Var

Pazartesi akşamlarında Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Veda Mektubu dizisi yayın hayatına başladığı günden bu yana 7 bölümünü geride bıraktı. Her ne kadar projenin elde ettiği reyting oranları henüz istenilen seviyede bulunmasa da dizinin hikayesi ilgi toplamaya devam ediyor. Seyirci grubu tarafından dizi hikayesi her bölüm geçtikçe daha çok ilgi çekiyor ve proje bu şekilde yayın hayatını sürdürüyor. Selim Bayraktar, Nurgül Yeşilçay, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar gibi pek çok güçlü ismin başrolde yer aldığı dizinin 8. yeni bölümü merak konusu oldu. 17 Nisan Pazartesi akşamında ekranlarda yer alacak olan veda Mektubu dizisinde yeni gelişmeler yaşanacak.

8. yeni bölümünden 3. fragmanı yayınlayan Veda Mektubu dizisinde Seher ve Ala Nur arasında savaş ilan edilecek ve olaylar hızlı bir şekilde gelişecek. Aslı karakteri Seher ile aralarının düzeldiğini düşünerek teselli bulacak ve Seher, Aslı ve Alanur arasında gerilim yaşatabilecek durumlar oluşturmak için sinsi bir şekilde davranacak. Dizinin yeni bölümünde Seher ile Alanur arasında savaş ilan edildiği görülürken bu savaşta kimin kazanacağı ise merak ediliyor. Diğer taraftan Alanur ve Seher arasında çıkan bu savaşta Aslı ile Mehmet'in ilişkisinin nasıl etkileneceği de tartışma konusu oldu.

17 Nisan Pazartesi akşamında izleyici karşısına çıkacak olan 8. bölümde Alanur mektup olayının Seher'in başının altından çıktığını ispatlamaya kararlı olacak ve ona karşı açık bir şekilde savaş ilan edecek. Aslı için her şeyin ortaya çıkması ile tehlike çanları çalmaya başlayacak ve durum bu şekilde ilerleyecek.

Dizide yer alan Mehmet karakteri hakkında konuşan Emre Kıvılcım ise hayat verdiği karakterin kendisine benzediğini söyledi. Kendisinin de olgun olduğunu ve sakin bir hayata sahip olduğunu açıklayan Emre Kıvılcım planlı yaşamayı sevdiğini de söyledi.