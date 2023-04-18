Camdaki Kız Nalan Hayri'yi Affediyor

Sevilen dizi projesi Camdaki Kız perşembe akşamlarında hala en iyi reyting oranlarını alarak birincilik kürsüsünü hiçbir rakibine bırakmıyor. Ekranların sevilen projesi Camdaki Kız, Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam ediyor ve her yeni haftada gündemde adından söz ettiriyor. Sezon sonunda Kanal D ekranında final yapması beklenen dizinin senaryosunda ise önemli gelişmeler meydana geliyor. Projenin hikayesinde sona doğru yaklaşılırken olaylar da bir bir çözülmeye başladı ve yeni gelişmeler meydana geldi. Nalan, Hayri hakkında olan gerçekleri öğrenmiş ve bu şekilde heyecan artarak devam etmişti. Bu şekilde yaşanan olaylar sonrasında dizinin yeni bölümünde meydana gelecek olan gelişmeler de tartışılıyor.

Nalan karakteri Hayri'nin Türkan ile olan evliliğinin kendisi yüzünden bitmesini istemeyecek fakat Hayri ise Türkan'dan boşanma konusunda kararlı davranacak. Dediğini yaparak Türkan'dan boşanacak olan Hayri, Nalan’ın karşısına çıkarak bunu ona söyleyecek. Nalan ise o sırada Türkan'a karşı çok mahcup olacak ve üzülecek.

Ayrı bu şekilde Nalan'ın hayatında sahip olduğu yeri tekrardan kazanacak ve olaylar farklı bir şekilde ilerleyecek. Billur, Nalan'ın Hayri ile görüşmesini istemeyecek ve onu sert bir şekilde uyarmaya başlayacak. Kanal D ekranlarında seyirci grubu ile tekrardan buluşacak olan Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesi sabırsızlıkla bekleniyor.

Haziran ayında final yapacağı konuşulan Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinin son bölümü Kanal D ekranlarında yayınlanarak seyirci hafızasını kazınmıştı. Camdaki Kız dizisinde Hayri'nin köyden gelen eşi Türkan ile Nalan yerle bir olmuş ve dizi projesi için nefesler tutulmuştu.

Hivda Zizan Alp, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Tamer Levent, Enis Arıkan, Selma Ergeç ve Feyyaz Şerifoğlu gibi başarılı oyuncuların kadroda performans sergilediği Camdaki Kız dizisinde heyecan ve gerilim doruklarda yaşanıyor.