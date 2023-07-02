İzleyici grubu ile 2022 2023 sezonunun sonlarına doğru buluşan Veda Mektubu isimli televizyon dizisi projesi reyting oranlarında hayal kırıklığına uğratmıştı. Hikayesi çok güçlü olan projede Bennu Yıldırımlar, Emre Kıvılcım, Rabia Soytürk ve Nurgül Yeşilçay başrolde performans söylemiş ve oyuncu kadrosunda yer alan diğer ünlü isimler de dikkat çekmişti. Çok önemli ve başarılı isimlerden oluşan oyuncu kadrosu dizide dikkat çekmeye devam ediyor. Seyirci kitlesi için dizinin yaz döneminde de devam ediyor olması büyük bir şans olarak görülüyor.

Dizinin yayıncı kanalı olan Kanal D'nin yürütmüş olduğu strateji de dizi hakkında dikkat çekici olarak yorumlanıyor ve bu durum diğer projelere de örnek teşkil ediyor. Daha önce kanallar izleyici grubundan yeterli karşılığı bulamayan ve çok iddialı bir şekilde hazırlanan diziler reyting oranları sınırda kaldığı zaman yayından kaldırmayı tercih ederdi fakat Kanal D ise bunu yapmadı ve Veda Mektubu ismi dizi projesinin arkasında durmayı seçti.

Hikayesi ile çarpıcı olması ve iddialı bir başrol kadrosuna sahip olan dizi geniş bir izleyici grubuna etkiliyor ve yolunu bu şekilde devam ediyor. Kanal ise rakip kanallar gibi davranmadı ve yaz döneminde devam etmesine karar verildi. Yeni oyuncu Nurgül Yeşilçay benzer bir durumu daha önce rol aldığı Fox TV dizisi olan Kefaret isimli projede de tecrübe etmişti. Kefaret dizisi de Veda Mektubu gibi iyi bir hikaye sahipti ve izleyici grubundan destek alıyordu. Bu sebeple dizinin yaz döneminde devam etmesine karar verilmiş ve final yapılması gereken nokta da yapılmıştır.

Dizinin yayıncı kanalı olan Kanal D'nin projeye fırsat tanıması veya sezonu döneminde yayınlayacağı diziler arasında yer vermesi proje için önemli bir stratejik karar konumunda olarak yorumlanıyor.