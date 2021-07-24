Vaka Sayısı 11 Bini Geçti! Bilim Kurulu Üyesi İlhan Uyardı

Vaka sayılarının ciddi oranda yükselmesi ve vatandaşların tatile gitmesi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Profesör Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşı olunması gerektiği hakkında vurguda bulundu. Memleketine ya da tatile giden vatandaşların evlerine geri dönmek için beklememeleri ve bulundukları yerlerde aşı olmaları gerektiğini ifade eden İlhan, aşı olmadan bu sürecin üstesinden gelemeyeceğimizi belirtti.

İşte Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Profesör Dr. Mustafa Necmi İlhan’ın koronavirüs vaka sayılarının 11 bini aşması ardından gerçekleştirmiş olduğu açıklama…

Kurban Bayramı Dolayısı ile Vatandaşların Aşıya İlgisi Azaldı!

İki doz koronavirüs aşısı olan vatandaşların hedef nüfusun 5'i kadar olduğu bilgisine ulaşıldı ve güncel durum hakkında bilgiler paylaşıldı. Kurban Bayramı dolayısı ile son günlerde yapılan koronavirüs aşısı oranının azalma gösterdiğini ifade eden Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, Kurban Bayramı sonrasında bu oranın yükselmesini beklediğini aktardı.

“Herkes Bulunduğu Şehirde Aşı Olmalı, Beklemenin Anlamı Yok!”

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde evlerinden uzaklaşan ve bayram tatili ardından da uzun bir süre dönmeyecek olan vatandaşların bulundukları şehirlerde, memleketlerinde ve tatil beldelerinde aşı olması gerektiğini belirtti. Evlerine dönmek için beklemenin hiç bir anlamı olmadığını ifade eden Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüs ile mücadelenin anahtarının aşı olduğunu söyledi. Koranavirüs aşısı olmadan salgının üstesinden gelemeyeceğiniz konusunda da vurguda bulunuldu.

Güz Döneminde Kısıtlama Olmaması İçin Aşıya İhtiyaç Var!

Güz dönemi geldiğinde ise gençlerin okula gidebilmesi ve vatandaşların işlerine devam etmesi adına koronavirüs aşısında belli bir seviyeye gelinmesine ihtiyaç duyulduğu söylenildi. Şu an bir kısıtlamanın söz konusu olmadığı ifade edildi fakat sürecin bu şekilde devam etmesi adına sırası gelen herkesin birinci ve ikinci doz aşısını olması gerektiğine vurguda bulunuldu.

Gençlerin Aşıya İlgisi Düşük!

Gençlerin aşı hakkında düşüncelerine de yer verilirken 18-24 arasındaki vatandaşların “Bana bir şey olmaz” düşüncesiyle koronavirüs aşısını olmayı ertelediğini anlattı. Tüm dünyada görüldüğü gibi Türkiye'de de gençlerin koronavirüs aşısına karşı ilgisinin düşük olduğu hakkında yorumlar yapıldı ve güncel durum değerlendirme altına alındı.