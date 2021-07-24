Pek Çok Kişi Bilmese de Milyonlarca Kişiye 1400 TL Ödeniyor!

Çoğu kişi bu ödemeden habersiz. İşveren çalışanını ihbar süresini dikkate almayarak işten direkt olarak çıkarırsa ücretini peşin olarak ödemek zorunda kalıyor. Buna da 'ihbar tazminatı' adı veriliyor.

1 günlük çalışma süresi olsa dahi tazminat ödeniyor. Çalışma süresi 1 seneden fazla ise aynı zamanda çalışan kıdem tazminatını da alarak ayrılıyor. İhbarda, kıdemdeki gibi tavan ücret bulunmuyor. Brüt asgari ücret üstünden hesaplanarak en düşük 1.400 TL ödeme gerçekleştiriliyor. Brüt maaşı 6.000 TL olan ve 5 sene çalışması olan işçiye ise 8 haftalık ücret, yani 9.500 TL net ihbar tazminatı ödeniyor.

Asgari Ücret Üzerinden En Az 1.400 TL Ödeme!

Asgari ücret üzerinden en az 1.400 TL ödeme gerçekleştiriliyor. Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren gelişme gündemde. Haklı sebeplerle işten ayrılırken ya da iş veren çıkışınızı verdiğinde yasalara göre çalışanlara hakları teslim ediliyor. Bunlardan biri de 'ihbar tazminatı' hakkı. Çoğu kişi bu tazminatı umursamıyor. Oysa ihbar da tıpkı kıdem tazminatı gibi çalışanın güvencesidir. Peki kimler bundan faydalanabilir? İşveren işçisini işten çıkarmadan önce işçisine bildirim yapmak zorunda.

8 Haftaya Kadar Çıkabiliyor

Bildirim, çalışma süresi 6 aydan az ise 2 hafta, 6 ay ile 1.5 sene arasında ise 4 hafta, 1.5 sene ile 3 sene arasındaysa 6 hafta, 3 seneden fazla olursa 8 hafta önce gerçekleştirilmeli. 4-5 senelik çalışanı bildirim yapmadan haksız sebeplerle işten çıkaramıyorsunuz. Sözleşmeyi bugün fesheden işveren 8 hafta daha çalışanını çalıştırmak zorunda kalıyor. Bu 8 haftalık zamana 'ihbar süresi' adı veriliyor.

Bazı Durumlarda İstifa Eden Ödüyor

Bazı durumlarda işveren işçinin işte kalmasını istemiyor. İşveren 5 senelik çalışanını hemen işten çıkarmak istiyorsa, 8 haftalık ücretini peşin olarak ödemek zorundadır. Bu paraya da 'ihbar tazminatı' adı veriliyor. Çalışan 1 seneli süreyi aştığı için ihbara ilave olarak kıdemini de almaktadır. Tabi yasalar tek taraflı işlememektedir.

Deneme Süresi De Dahil

İhbar tazminatı almak için sözleşmede bulunan koşulları bilmek gerekiyor. Bazı iş sözleşmelerinnde deneme süreleri mevcut. Örneğin 2 aylık deneme süresi içinde işten çıkarılan işçiler, ihbar tazminatı alamıyor. Bunların da istisnası bulunuyor. Yeni kurulan ve ilk defa çalışan işe alacak olan bir işyeri değilse, sigorta girişinin işe başlamadan önce gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Kıdem Gibi Tavanı Bulunmuyor

Kıdem tazminatının her 6 ayda bir revize edilen yasal tavan sınırı (şu an 8 bin 300 TL) olurken, ihbar tazminatında bir tavan tutar yoktur. Asgari ücret üzerinden en az 1.400 TL ödeme yapılıyor. Milyonlarca çalışan vatandaşımızı yakından ilgilendiriyor. Haklı sebeplerle işten ayrılırken haklarınızın bilincinde olun. Bu haklarınızdan bir tanesi 'ihbar tazminatı' hakkı.