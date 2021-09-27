Uzak Şehrin Masalı’ndan Final! Oysaki Yeni Başlamıştı

Dram türünde Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Uzak Şehrin Masalı dizisi için final kararı alındı. Alınan yeni karar, seyirci kitlesinden tepki topladı ve detaylar merak edildi. Dram yapımının henüz 3 bölümünü yayınladığı biliniyor ve reyting oranlarının kötü gelmesi üzüntü ile karşılanıyordu.

Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in başrollerde bulunduğu Yargı isimli dizinin çok iyi bir performans sergilemesi ve Teşkilat dizisinin ikinci sezonuna başlaması Uzak Şehrin Masalı’nı kötü etkiledi. Pazar rekabetine katılım gösteren 2 dizi, dram yapımını geride bıraktı ve reyting oranları çok düşük geldi. Bunun yanı sıra, İçimizden Biri ve İkimizin Sırrı dizileri de daha düşük reyting sonuçlarına ulaştı. Yaşanan gelişmeler sonrasında Fox TV yönetiminin dizi adında final kararı aldığı öğrenildi.

Barış Kılıç, Aslıhan Güner, Begüm Birgören ve Timur Acar'ın başrollerinde bulunduğu Uzak Şehrin Masalı isimli dizinin kısa süre içerisinde final yaparak ekranlara veda edecek olması sosyal medyada da tartışıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş, dram yapımı hakkında kötü haberi duyurdu ve konu magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. 5. bölümü ile beraber veda edecek olan Uzak Şehri Masalı isimli dizinin geriye yalnızca 2 bölümü kaldı.

Geçtiğimiz sezonda kanal, elinde çok fazla proje olması sebebi ile düşük performans sergileyen yayınları hemen yayından kaldırarak dikkat çekmekteydi. Seyircilerin sevdiği fakat düşük reyting oranlarına ulaşan dizilerin final yaparak izleyicilere veda etmesi ise tepki ile karşılanıyordu.

Uzak Şehrin Masalı isimli final yapacak olması dizi hayranlarının eleştiri topladı ve yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu. Dram yapımına fırsat verilmeden farklı bir yapımın Pazar rekabetine katılacak olmasının neyi değiştireceği ise merak içerisinde bekleniyor. Elbet Bir Gün ve Elkızı isimli projelerden birisinin ekrana gelmesi beklenirken Pazar rekabetinde yayınlanacak olan dizinin başarılı sonuçlara ulaşması ise tartışmalı bir konu.