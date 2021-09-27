Zonguldak'ta Evinden Çıkan Necati’yi Komando Timleri Arıyor!

Necati Gün isimli 33 yaşındaki şahıs, Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı olan Gebe Köyü’nde bulunan evinden ayrılması ardından kayıplara karışmıştı. Şahıstan iki gün boyunca haber alınamadı ve 2 komando timinin harekete geçtiği bilgisine ulaşıldı. Şahsı arama çalışmaları ise devam ediyor ve 48 saati geçen süre sonrasında neler yaşanacağı merak içerisinde bekleniyor.

Kayıp gencin ailesi, Jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulunmuş ve ihbar üzerine ekipler köye gelmişti. Arama çalışması başlatan ilgili ekipler, Pazar sabahında Yaraşlıyörük Köyü’nde aracı bulunan 33 yaşındaki şahıs için bölgeye takviye birlikler de gönderdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çalışmalar devam ederken Necati Gün’e ait telefon sinyalinin ise baz istasyonundan alındığı bilgisine ulaşıldı. Sinyalin Danışmentli Köyü ile Gebe Köyü arasındaki ormanlık alanda tespit edilmesi ile ilgili olarak yapılan çalışmalar söz konusu bölgelerde yoğunluk kazandı.

Necati Gün’ü bulmak için komando timleri seferber olurken Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ve AFAD ekipleri de yapılan arama çalışmalarına katılım gösterdi. Bölge üzerinde drone ve havadan görüntü desteği de jandarma ekipleri tarafından gerçekleşti. Bunun yanı sıra, 33 yaşındaki Necati Gün’ü bulmak adına Bartın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı olan iz takip köpeği Pati de çalışmalara katıldı.

Gebe Köyü Muhtarı Adnan Alar, bölgede Jandarma ekiplerine yardımcı oldu ve konu hakkında önemli bilgileri paylaştı. Dün sabah 7 buçuk 8 itibariyle Necati Gün isimli şahsın aracının Dere Köyü mevkiinde bulunduğunu fakat kendisinin içinde olmadığı bilgisinin öğrenildiği aktarıldı. Daha sonra ilgili komutanlar ile görüşülerek durumu bildirdikleri açıklandı.

Şahsı aramak için dün sabah başlayan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi ve yoğunlaşma olan bölgelerde herhangi bir bulgu olup olmaması üzerine son çalışmaların yapıldığı söylenildi.