Uzak Şehrin Masalı Oyuncuları ve Konusu

Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan yeni projeler arasında Uzak Şehrin Masalı isimli televizyon projesi de bulunuyor. 2021-2022 sezonuna iddialı bir şekilde giriş yapacak olan dizi birbirinden başarılı oyuncuları kadrosunda barındırmakta. Kısa bir süre sonra ekranlarda yer alacak olan dizinin bazı sahnelerinin Kars'ta çekileceği bilgisine ulaşıldı. Senaryo gereği Kars’ta çekilecek olan sahnelerin bitiminden sonra ise İstanbul'a geri dönülecek ve kalan sahneler İstanbul'da çekilecek. Hikayesi Can Sinan tarafından yazılan dizinin yönetmenliğini ise Mustafa Şevki Doğan’a ait.

Uzak Şehrin Masalı Umay Kimdir?

Uzak Şehrin Masalı isimli dizinin Kars'ta çekilen sahneleri ardından hikaye İstanbul'da devam edecek ve proje büyüyecek. Başarılı oyuncu Aslıhan Güner, Uzak Şehrin Masalı isimli dizide “Umay” karakterine hayat verecek ve performansı ile takdir toplayacak. Başarılı oyuncu hayat vereceği karakter hakkında çok güçlü bir kadın karakter olduğunu, kendisine gelen teklifi çok severek ve gönülden kabul ettiğini açıkladı. Çekilecek dizisi hakkında çok heyecanlı olduğunu ifade eden başarılı isim kaç senedir bu işin içinde olduğunu fakat her yeni projeye başlamadan önce heyecanının hiç azalmadığını söyledi. Eylül ayında yayın hayatına başlayacağı öğrenilen dizi hakkında detaylar da merak konusu oldu ve izleyici kitlesi meraklandı.

Aslıhan Güner'in yanı sıra Uzak Şehrin Masalı isimli dizide Timur Acar da rol alacak. Genel olarak komedi dizileri ile tanınan oyuncu, komedi dizilerin yanı sıra dram ve kötü adam performansları ile de hayranlarından takdir topluyor. Timur Acar ile birlikte son olarak Yasak Elma'da rol alan Barış Kılıç da Uzak Şehrin Masalı isimli dizi projesine dahil oldu ve projenin kendisini çok etkilediğini belirtti.

Dizide rol alan bir diğer oyuncunun ise başarılı isim Gonca Vuslateri olduğu bilgisine ulaşıldı. Oyuncu son olarak 2018 yılında Tehlikeli Karım isimli proje ile hayranları ile buluşmuştu. Vuslateri, Uzak Şehrin Masalı isimli proje ile yeniden seyirci karşısına çıkacak.