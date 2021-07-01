Halkbank Emekliye 1500 TL, Ev Hanımına 5000 TL, Çalışanlara 10000 TL Nakit Veriyor, 15 Temmuz'a Kadar Sürecek

Halkbank ihtiyaç sahibi vatandaşlara, uygun faizlerle destek vermeye devam ediyor. Emekli olan, çalışan ve ev hanımı olan kişilere destekler yeni kampanya ile bugün resmen duyuruldu. Sizlerde eğer Halkbank üzerinden bu destekleri almak istiyorsanız, Halkbank'ın sunduğu nakit başvuru destekleri ile birlikte, hemen işlem yapabilir ve banka şubelerine de gitmeden paranızı hesaba atabilirsiniz. Konu ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapan Halkbank, yeni kampanyasını duyurduğunu ve başvuru ekranlarının açıldığını söyledi.

Halkbank Emekliye 1000 TL

Halkbank emekli olan kişilere, 1000 TL'ye kadar destek vereceğini duyurdu. Halkbank üzerinden emekli olan kişiler, emekli maaşlarını bu bankaya taşırsa 750 TL'ye kadar emekli promosyonu alabilecekler. İhtiyaç durumunda bankaya maaş taşıyan emeklilere bu banka artı 250 TL para hesaplarına yatıracaktır. Bu parayı ihtiyacınızın olması durumunda istediğiniz zaman kullanabileceksiniz. 750 TL emekli promosyonu almak istiyorsanız, Halkbank'ın emekli ikramiyesine başvurunuzu yapabilir, 750 TL'ye kadar maaşınıza göre işlem yapabilirsiniz. 1500 TL ve 2500 TL arasında maaş alanlar 625 TL, 2500 TL üzerinde maaş alanlar, bu bankada 3 yıllık taahhüt ettiyse, 750 TL emekli promosyonu alacaklardır. Emekli maaşınızın hesabına da banka 250 TL yatıracaktır.

Ev Hanımlarına 5000 TL

Ev hanımı olanlar içinde bu banka kampanya yapıyor. Banka 5000 TL'ye kadar kampanya detaylarını internet sitesinde duyurdu. Bu bankada hesabı olan kişilere, 5000 TL'ye kadar kredi kullandırılmaktadır. Bu krediler mobil uygulama üzerinden 36 ay vadeye kadar verilir. Ev hanımı olan kişiler, bu kredileri hemen alabileceklerdir. Ev hanımı olan kişilere Halkbank, mobil uygulama olmadan onay vermeyecektir. Ayrıca kredi alamayan kişiler, bankanın kredi kartı olan Paraf kredi kartı ile de başvuru yapabilecek ve bu başvuru sonrasında, onay alırsa 5000 TL limitli kart sahibi olabilecekler. www.parafcard.com.tr adresinden başvurusu yapabileceksiniz.

Halkbank 10.000 TL Çalışanlara Kredi

Halkbank üzerinden kredi ihtiyacı olan ve çalışan kişiler, 10.000 TL'ye kadar kredi kullanabileceklerdir. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli verilecek bu kredilerde kredi almak isteyenlerin banka şartlarına uygun olması ile birlikte, bu kredileri düşük faizli kullanacaklardır. 10.000 TL kredi almak için, banka şubelerinden kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca Halkbank 10.000 TL çalışan kişilere, kredi verecekken, kredi onayı almak isteyenlerin mobil uygulama kullanması durumunda da kredi onayı verecektir. Aldığınız kredi için banka düşük faizli işlem yapar. Ayrıca bu krediyi alan kişilere banka KMH hesabı olarak da 1000 TL yatıracaktır. Kredi kartı kullanmak istiyorsanız, da bankanın paraf kredi kartına başvurunuzu yapabilirsiniz. Paraf kredi kartı başvurusunu yapacak olan kişiler, belirli şartlar dahilinde bankanın belirlediği limite kadar onay alabileceklerdir. Size en yakın Halkbank şubesine gidebilir, bankanın bu kredi kampanyası ve emekli promosyon detaylarını öğrenebilirsiniz.