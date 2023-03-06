Hande Erçel ile Hakan Sabancı Tatilden Döndü! Aygün Aydın Ne Dedi?

Sıklıkla aşk haberleri ile gündemde yer alan iş insanı Hakan Sabancı ile ünlü oyuncu Hande Erçel tatilden döndü ve birlikte görüntü verdi. İki ünlü ismin aşkı magazin gündemini sağladı ve çiftin ilişki yaşadıklarını her defasında yalanlamasından sonra bu defa adeta bir ilanı aşk gerçekleşti. Son olarak Paris'e giden ünlü çift birlikte tatil yaptı. Dönüşte kamera karşısına geçerek merak edilenleri yanıtlayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti günün en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Hakan Sabancı, Hande Erçel ile olan ilişkisinin ciddi bir ilişki olduğunu belirtirken Hande Erçel de her şeyin çok güzel olduğunu söyledi. Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın ise aşk ilanı sonrasına manidar bir paylaşım gerçekleştirerek adından söz ettirdi.

Sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile başarılı oyuncu Hande Erçel Yaklaşık 3 aydır gizli bir aşk yaşıyor ve ilişkilerini yalanlıyordu. Beraber Paris'e giden çift dönüşte kamera karşısına geçerek ilişkilerinin çok güzel olduğunu söyledi. İlk kez ilanı aşk geldi ve merak edilenler yanıtlandı. Güzel oyuncu Hande Erçel ile çapkın iş insanı Hakan Sabancı'nın ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşen ilişki haberlerinden biri oldu.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Murat Dalkılıç sonrasında Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım ile birliktelik yaşayarak gündemde yer almıştı. Bu defa gönlünü aşk listesi oldukça kabarık olan Hakan Sabancı'ya kaptıran Hande Erçel geçtiğimiz yılın sonundan beri iş insanı ile ilişki yaşıyor.

Aşk haberlerini önce inkar eden Hande Erçel, “Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin.” Demişti. Fakat tatil dönüşünde sosyetik playboy Hakan Sabancı ile ilişkilerinin çok güzel gittiğini söyledi.

Sabancı'nın eski kız arkadaşı Aygün Aydın ise Hayatta Başarılar Diliyorum şarkısı ile bir gönderme yaptı.