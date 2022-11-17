Uykusuzluk Çözümleri Nelerdir, Uykusuzluk Nasıl Giderilir?

Lavanta yağı uykusuzluk çeken insanların derdine çare olmakla birlikte pek çok rahatsızlığa da iyi gelmektedir. Senelerdir antiseptik etkisiyle alternatif tıp alanında kullanılan lavanta yağı psikolojik olarak rahatlama sağlar ve sakinleştirici gücü ile bilinir. Bunlarla da faydaları sınırlı olmayan lavanta yağı binlerce senedir hoş kokusu sebebiyle parfümün ham maddesi olarak tercih edilmektedir. Bağışıklık sistemini düzenlemekten cilt bakımına ve kanser tedavisine kadar etki alanı oldukça geniş olan lavanta yağı uykusuzluk üzerinde de oldukça etkili olmaktadır.

Deterjana, sabuna ve parfüme kadar lavantanın baş döndüren kokusu çoğu zaman tercih edilir ve lavanta yağını insanlar rahatlatma sebebiyle sıklıkla kullanılır. Sakinleştiren ve mucizevi bir uçucu yağ olan lavanta Eski Mısır'da mumyalama işlemlerinde de kullanılıyordu. Bunun yanı sıra Antik Yunan'da sırt ağrılarının tedavisinde ve uykusuzluk tedavisinde kullanılan lavanta yağı pek çok soruna iyi geliyordu. Depresyona ve anksiyeteye de iyi gelen lavantayı uyku problemlerine de yardımcı olur ve problemsiz bir şekilde uykuya dalma konusuna fayda gösterir. Sivilceler, yağlı cilt ve saç için de kullanılmakta olan lavanta yağı antibakteriyel özelliği sayesinde cilt korumasında bir numara olmaktadır.

Rahatlatıcı ve sakinleştirici etkisi ile uçucu yağlar arasında öne çıkmakta olan lavanta yağı ayak altına sürüldüğü zaman dinlendirici ve sağlıklı bir gece geçirmeye yardımcı olacaktır. Depresyona ve strese karşı iyileştirici etkisiyle de öne çıkan lavanta yağı uyku düzenine pozitif anlamda fayda sağlar rahatlatır ve dinlendirir.

Lavanta çiçeğinin kaynatılması ardından buharının damıtılıp yağının çıkarılması ile elde edilen lavantayı görüntüsü ve kokusu ile oldukça beğenilir. Özellikle ayak altına sürülmesi ile adeta meditasyon etkisi sağlayan lavantayı pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Uykusuzluk problemi çekenler için bulunmaz bir nimet olan lavanta yağı uykuya dalmakta güçlük çekildiği sırada ayak altını ovalayarak bu problemi çare olur. Uykusuzluk problemine çare olması ile birlikte lavanta yağı uyku kalitesini de arttırmaktadır. Diğer taraftan kaşıntı, ayak mantarı ve ayak kokusu gibi problemleri de antibakteriyel özelliği sayesinde ortadan kaldıran lavanta yağı sıklıkla kullanılır.

İbrahim Saraçoğlu lavanta yağının faydalarını pek çok alanda sıralamış ve gevşemeye cilt hastalıklarının tedavisine ve uykuya dalmaya olumlu anlamda katkı sağladığını anlatmıştır. Aroma terapide de yoğun olarak kullanılan lavanta yağı sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Var olan mantar enfeksiyonlarını iyileştiren lavanta yağı mantar enfeksiyonlarının oluşmasını da engelleyici özellik gösterir. Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlayan lavanta yağı, sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarının tedavisinde yardımcı olur. Cilt yenileme özelliği ile de kullanılan lavantayı cilt hücrelerini dinler sivilce ve aknelere iyi gelir.

Kaydı azaltarak rahatlama ve gevşeme sağlayan lavanta yağı gerginliği de yok eder ve ağrı kesici özelliğe sahiptir. Adet dönemlerinde sancıların ve ağrıların azalmasına fayda sağlayan lavantayı migren ağrısı çekenler için de faydalı olmaktadır.