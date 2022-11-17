Sıfır otomobilde %20 indirim ayağınıza gelecek! İkinci el fiyatlarını da vuracak! ÖTV indirimi için açık kapı... Son yapılan açıklamalar ÖTV indiriminde beklentiyi artırırken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. ÖTV indiriminin gelmesi durumunda hem sıfır hem de ikinci el araba fiyatlarında en az yüzde 20'lik bir düşüş yaşanması bekleniyor.

ÖTV indirimi için açık kapı... Sıfır otomobilde %20 indirim ayağınıza gelecek. İkinci el fiyatlarını da vuracak. Son günlerin en gündeme gelen konularından birisi de ÖTV indirimi oldu. Sıfır ve ikinci el araba almayı düşünen kişiler fiyatların düşmesini bekliyor. Öte yandan sektör temsilcileri ÖTV indirimi olsa bile araç bolluğu yaşanmayacağının altını çiziyorlar. ÖTV indiriminin çıkması durumunda sıfır ve ikinci elde yüzde 20 indirim olacak.

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

Sıfır model otomobilleri kapsaması beklenen Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) çıkıp çıkmayacağını akıllarda yerini aldı.

BEKLENTİ ARTTI

Son günlerde yapılan açıklamalar beklentiyi artırdı. Bu kapsamda yapılacak resmi açıklama için geri sayım başladı.

YÜZDE 20 İNDİRİM...

ÖTV indiriminin gelmesi durumunda hem sıfır hem de ikinci el araba fiyatlarında en az yüzde 20'lik bir düşüş yaşanması bekleniyor.

ARAÇ BOLLUĞU YAŞANMAYACAK

Ayrıca piyasayı iyi bilen sektör temsilcileri ÖTV indirimi olsa bile araç bolluğu yaşanmayacağının altını çiziyorlar.

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