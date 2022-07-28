Uraz Kaygılaroğlu ile Nesrin Cavadzade Birlikte Mi? Bir Dizi Aşkı Daha Gerçek Mi Oldu?

Son zamanlarda en çok konuşulan magazin konusu Uraz Kaygılaroğlu ile Nesrin Cavadzade’nin birlikte olup olmadığı yönünde çıkan haberler oldu. İki sevilen oyuncu birlikte oldukları yönünde çıkan haberleri ile gündemde yer aldı. Peki Nesrin Cavadzade ile Uraz Kaygılaroğlu sevgili mi oldu, hangi açıklamayı yaptılar?

İkili, son günlerde birliktelik ile ilgili çıkan haberler ile magazin basımında yer aldı ve geçtiğimiz sezonda final yaparak yayın hayatında sonlandıran Show TV'nin Üç Kuruş dizisinin oyuncuları çokça konuşuldu. Uraz kaygılaroğlu ile Nesrin Cavadzade'nin arasındaki arkadaşlık ilişkisinin aşka dönüştüğü öne sürüldü ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Sosyal medya hesaplarından her iki taraf çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu ve aşk iddiaları yalanlandı. Yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir cevap niteliğinde paylaşım gerçekleştirdi. Rol arkadaşı Nesrin Cavadzade hakkında çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunu ifade eden Uraz Kaygılaroğlu sevenlerinin bilgisine mesajını sundu. Aşk iddialarını yalanlayan Uraz Kaygılaroğlu çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Uraz Kaygılaroğlu gibi Kendisi de sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, rol arkadaşı ile çekildiği bir fotoğrafı yayınlamayı da ihmal etmedi. Eski rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu ile beraber Üç Kuruş dizisinin setinden çekildiği fotoğraflarını yayınlayan Nesrin Cavadzade, kendisinin rol arkadaşı ile çok yakın olduğunu ve herkesin böyle arkadaşı olması gerektiğini belirtti.

Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz aylarda yaklaşık olarak iki sene birlikte olduğu Gökhan Alkan'dan da ayrılmış ve bu haber ile de gündemde yer almıştı.

Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade Neden Ayrıldı?

Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrılık haberiyle sevenlerini üzmüştü.