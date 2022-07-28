Akbank Emekli Vatandaşları Düşündü, Bankadan Emekli Maaşı Alan Kişilere Hemen 100.000 TL Ödeme Vereceğini İletti

Akbank bireysel kredileri ile bilgi ilgili yapmış olduğu açıklamada, özellikle emekli olan vatandaşların altını çizdi. Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi verileceği açıklandı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak işlemler gerçekleştirilerek, 50000 TL'ye kadar 50000 TL üzerindeki kredilerde ise 24 ay vadeli olarak emekli kredisi verilmektedir. Emekli maaşınızı, Akbank'a taşımanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi kullanabilecek, nakit kredi kullanmanız durumunda aynı gün içinde hesabınıza para yatıra bileceksiniz.

Akbank Emekli Kredisi 100000 TL, başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden yapılan kampanya duyurusunda, özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin, Akbank'ın resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formu doldurulması istenmektedir.

Emekli maaşına bu banka üzerinden alan vatandaşlar, Akbank, emekli maaş hesabı üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankanın resmi internet sitesi üzerinden internet şubesine giriş yapabilir veya bankanın mobil uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden giriş yaparak, kredi başvurusunda bulunabilir.

Emekli maaşınızı, Akbank'a taşıdıktan sonra, ayrıca sizlere verilecek olan 4000 TL'ye kadar emekli promosyonlarından da faydalanabiliyorsunuz.

Emekli maaş alan vatandaşlar, Akbank üzerinden 100000 TL ile kredi kullanmalı kullanmaları durumunda bankanın yapmış olduğu bu kampanya içinde diğer bankadaki olan güncel kredi kartı ve güncel ihtiyaç kredisi borçlarını kapatarak, tek bir bankada ödeme kolaylığı da sizlere sağlamaktadır.

Akbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte emekli, kredisini kullanabiliyor. Size yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilir ve Akbank üzerinden başlatılan bu kampanya katılarak kredinizi hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.